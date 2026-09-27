Der Sonntag in Österreich wird warm und freundlich

Der Tag bringt ungestörten Sonnenschein von früh bis spät. Dank der sehr trockenen Luft ist der Himmel meist makellos blau und die Fernsicht hervorragend.

Meist strahlt die Sonne von morgens bis abends, verbliebener Nebel oder Hochnebel löst sich im Laufe des Vormittags auf. Von Salzburg Richtung Osten ziehen gelegentlich nur ein paar schleierartige, hohe Wolken durch. Ab dem Mittag wird es allerdings im Osten spürbarer: In Niederösterreich, Wien sowie im Nord- und Mittelburgenland frischt lebhafter Südostwind mit Böen von 30 bis 40 km/h auf.

Stabiles Hochdruckwetter in den Bergen

Das Bergwetter bleibt unter anhaltendem Hochdruckeinfluss ausgesprochen mild. Der Wind lässt weiter nach und weht nur noch schwach. Die Temperaturen erreichen in 2000 Metern Höhe von Ost nach West milde 10 bis 16 Grad, auf 3.000 Metern Höhe liegen die Werte um 6 Grad.