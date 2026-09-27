Hilfeschreie: Mann soll Bub (11) mit Messer bedroht haben

Ein 41-jähriger tschechischer Staatsbürger ist verdächtig am gestrigen Samstag, gegen 16.50 Uhr, versucht zu haben, einem 11-Jährigen in Innsbruck, im Bereich der Grenobler Brücke, sein Mobiltelefon aus der Bauchtasche entwendet zu haben. Der Mann ist laut Polizei nicht geständig.

Bub rief um Hilfe

Als der Jugendliche daraufhin laut um Hilfe rief, habe der Verdächtige ein Klappmesser gezogen und den Jugendlichen damit genötigt ruhig zu sein, so die Beamten weiter. Durch die Hilferufe seien Passanten auf das Geschehen aufmerksam geworden, und es sei dem Jugendlichen gelungen sein Handy wieder an sich zu nehmen und zu flüchten. Der Verdächtige konnte in der Folge am Tatort von einer Polizeistreife angetroffen, vom Opfer wiedererkannt, und das Klappmesser sichergestellt werden.

Wegen Aufenthaltsverbot festgenommen

Der Mann wurde in der Folge aufgrund eines Aufenthaltsverbotes festgenommen und zwecks Abschiebung in sein Heimatland in das Polizeianhaltezentrum überstellt. In der Folge ergehen Berichterstattung an die zuständigen Behörden, heißt es abschließend.