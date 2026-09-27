Großeinsätze in Tirol: Brände hielten über 100 Florianis auf Trab

Innerhalb weniger Stunden kam es am Samstagabend, dem 26. September 2026, in Tirol zu zwei schweren Bränden. Sowohl in Oberndorf in Tirol als auch in Kirchbichl standen Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehren standen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Rohbau stand in Flammen

Gegen 20.28 Uhr heulten in Oberndorf in Tirol die Sirenen: Ein Rohbau stand aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Menschen befanden sich zum Glück nicht auf der Baustelle, und ein Übergreifen auf Nachbarobjekte konnte verhindert werden, heißt es vonseiten der Polizei. Der 46-jährige Besitzer gab an, dass am selben Tag Flammarbeiten am Dach durchgeführt wurden. Die Feuerwehren Oberndorf und St. Johann konnten den Brand löschen, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Seitens der Beamten wird davon ausgegangen, dass der Brand aufgrund der durchgeführten Flämmarbeiten auf dem Dach ausgebrochen sein könnte. Die genaue Brandursachenerhebung erfolgt durch den zuständigen Bezirksbrandermittler.

Mehrfamilienhaus in Brand

Nur wenige Stunden später, gegen 23.45 Uhr, folgte der nächste Alarmeinsatz in Kirchbichl. Dort geriet ein Mehrfamilienhaus in Brand. Der südliche Wohnbereich, der Balkon im Obergeschoss sowie die Terrasse im Erdgeschoss standen beim Eintreffen der Retter bereits lichterloh in Flammen. „Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren nicht mehr im Gebäude und blieben unverletzt“, heißt es vonseiten der Polizei.

Großaufgebot an Einsatzkräften mitten in der Nacht

Erst gegen 1.55 Uhr morgens war das Feuer in Kirchbichl vollständig gelöscht, woraufhin die Feuerwehr bis drei Uhr Brandwache hielt. Das Gebäude ist aufgrund der massiven Schäden unbewohnbar und wurde versperrt. Insgesamt standen bei diesem Einsatz fünf Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 122 Einsatzkräften sowie das Rote Kreuz im Einsatz. Die genauen Brandursachen beider Vorfälle werden derzeit von den Ermittlern untersucht.f