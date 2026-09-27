„Erstattung steht bereit“: Hinter dieser Steuerausgleich-Mail lauern Betrüger

Eine angebliche Steuerrückzahlung von 3.612 Euro klingt verlockend - doch genau damit wollen Kriminelle derzeit an sensible Bankdaten gelangen. Die Watchlist Internet warnt vor gefälschten FinanzOnline-Mails.

Wie die Watchlist Internet warnt, ist aktuell eine neue Variante des bekannten FinanzOnline-Phishings im Umlauf. Kriminelle versprechen darin eine ungewöhnlich hohe Steuererstattung von 3.612 Euro.

Wie die Watchlist Internet warnt, ist aktuell eine neue Variante des bekannten FinanzOnline-Phishings im Umlauf. Kriminelle versprechen darin eine ungewöhnlich hohe Steuererstattung von 3.612 Euro.

Wer derzeit auf seinen Steuerausgleich wartet, sollte bei vermeintlich guten Nachrichten besonders genau hinsehen. Wie die Watchlist Internet warnt, ist aktuell eine neue Variante des bekannten FinanzOnline-Phishings im Umlauf. Kriminelle versprechen darin eine ungewöhnlich hohe Steuererstattung von 3.612 Euro.

Fake-Mail: „Ihre Erstattung steht bereit“

Die betrügerische Nachricht soll auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, tatsächlich von FinanzOnline zu stammen. Als Absender wird beispielsweise „FinanzOnline“ angezeigt. Erst beim genaueren Blick auf die tatsächliche E-Mail-Adresse zeigt sich, dass diese nicht zu FinanzOnline gehört. In der Nachricht heißt es unter anderem: „Ihre Erstattung steht bereit“. Außerdem wird behauptet, die Steuererstattung für das Veranlagungsjahr 2025 sei bereits freigegeben worden. Damit die 3.612 Euro ausgezahlt werden könnten, sollen Empfänger ihr Bankkonto mit FinanzOnline verbinden.Genau hier lauert die Falle: Der Button zum Verbinden des Bankkontos führt laut Watchlist Internet nicht zur echten FinanzOnline-Seite, sondern auf eine gefälschte Website.

©watchlist-internet.at So könnte die gefälschte Mail aussehen.

Kriminelle wollen Bankdaten abgreifen

Auf der nachgebauten Internetseite werden anschließend persönliche Daten oder Bankinformationen abgefragt. Werden diese eingegeben, landen sie direkt bei den Kriminellen. Je nach Gestaltung der Phishing-Seite könnten auch Zugangsdaten zum Online-Banking oder Bestätigungscodes abgegriffen werden. Die hohe angebliche Rückzahlung ist dabei kein Zufall. Die Aussicht auf mehrere Tausend Euro soll laut Watchlist dazu verleiten, weniger genau hinzusehen und möglichst schnell auf den Link zu klicken.

So erkennt man die Falle

Die Watchlist Internet rät, Links in unerwarteten Nachrichten nicht anzuklicken. Wer überprüfen möchte, ob tatsächlich eine Nachricht oder eine offene Angelegenheit vorliegt, sollte FinanzOnline selbst und nicht über einen zugesandten Link aufrufen. Im Zweifelsfall könne auch direkt beim Finanzamt nachgefragt werden. Auch die Internetadresse sollte genau kontrolliert werden. Betrüger verwenden häufig Domains, die der offiziellen Adresse täuschend ähnlich sehen. Die echte FinanzOnline-Adresse lautet laut Watchlist finanzonline.bmf.gv.at.

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Daten bereits eingegeben? Schnell handeln

Wer bereits auf die betrügerische Nachricht hereingefallen ist und Daten eingegeben hat, sollte seine Bank über den Vorfall informieren. Je nach Situation können etwa eine Sperre von Karten oder Zugängen sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen notwendig sein. Zusätzlich empfiehlt die Watchlist eine Anzeige bei der Polizei. Betroffene sollten danach besonders aufmerksam sein: Haben die Täter bereits persönliche Informationen erbeutet, könnten weitere betrügerische Nachrichten oder Anrufe deutlich glaubwürdiger wirken.