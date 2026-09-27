Polizei-Großkontrolle: 20 Alko- und Drogenlenker innerhalb weniger Stunden erwischt

Mehr als 80 Polizisten waren am Samstag bei einem landesweiten Verkehrs-Planquadrat im Burgenland im Einsatz. 1.400 Lenker wurden kontrolliert – 20 waren laut Polizei durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt.

Die Polizei führte am Samstag, dem 26. September, im gesamten Burgenland eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Im Mittelpunkt standen Alkohol und Suchtmittel am Steuer, überhöhte Geschwindigkeit, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung sowie weitere Verkehrsdelikte. Mehr als 80 Bedienstete der Landesverkehrsabteilung und der Bezirks- beziehungsweise Stadtpolizeikommanden waren daran beteiligt.

1,88 Promille als Höchstwert

Insgesamt wurden 1.400 Fahrzeuglenker kontrolliert und 865 Alkomat- beziehungsweise Alkohol-Vortests durchgeführt. Laut Polizei wurden 20 Lenker in alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigtem Zustand angehalten. Bei sechs Lenkern wurden mehr als 0,5 Promille festgestellt, 13 lagen bei über 0,8 Promille. Zwei Lenker standen laut Polizei unter Suchtmitteleinfluss. Den höchsten Alkoholwert lieferte ein 35-Jähriger im Bezirk Neusiedl am See mit 1,88 Promille. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden außerdem 236 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und 231 weitere Anzeigen erstattet. Hinzu kamen 257 Organstrafverfügungen. 15 Führerscheine und zwei Kennzeichen wurden vorläufig abgenommen.

79-Jährige trotz entzogener Lenkberechtigung unterwegs

Für Aufsehen sorgte auch eine Kontrolle gegen 17.30 Uhr in Oberpullendorf. Dort hielten Polizisten eine 79-jährige Autofahrerin an. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass ihr die Lenkberechtigung bereits rechtskräftig entzogen worden war. Zusätzlich wurden an ihrem Fahrzeug mehrere technische Mängel festgestellt. Wegen Gefahr im Verzug nahmen die Beamten die Kennzeichentafeln vorläufig ab. Die Frau wird bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Mit 157 km/h auf der B50

Auch mehrere massive Geschwindigkeitsüberschreitungen gingen den Beamten ins Netz. Zwischen Oberwart und Kemeten wurde auf der B50 ein Auto mit 157 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Eine Anhaltung war laut Polizei nicht möglich. Gegen den Lenker wird Anzeige erstattet. Im Ortsgebiet von Oberwart wurde eine 47-jährige Autofahrerin mit 93 km/h statt 50 km/h gemessen. Ihr wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Fast doppelt so schnell auf der A4

Ebenfalls seinen Führerschein los war vorerst ein 47-jähriger Autofahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Wien. In einem Bereich mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h wurde er mit 118 km/h gemessen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See folgt.