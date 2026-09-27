Neun Meter tief gestürzt: Wanderin lag ganze Nacht schwerverletzt in Felsloch

Dramatische Stunden am Hinteren Sonnwendjoch: Eine 54-jährige Wanderin stürzte rund neun Meter tief in ein Loch und konnte keinen Notruf absetzen. Schwer verletzt verbrachte sie die Nacht bei Temperaturen knapp über null Grad.

Eine Bergtour beim Tiroler Thiersee endete für eine 54-jährige Deutsche mit schweren Verletzungen. Die Frau aus der Region München war am 25. September alleine vom Parkplatz der Ackernalm in Richtung Gipfel des Hinteren Sonnwendjochs aufgebrochen. Nachdem sie den Gipfel erreicht hatte, machte sie sich am späten Nachmittag wieder auf den Weg ins Tal. Zwischen 19 und 20 Uhr kam es schließlich zum Unfall.

Rund neun Meter in die Tiefe gestürzt

Im Bereich Burgstein stürzte die Wanderin aus bislang unbekannter Ursache in ein rund neun Meter tiefes Loch zwischen Felsen, das sich neben dem Wanderweg befand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte die 54-Jährige dabei das Bewusstsein verloren haben. Erst gegen Mitternacht soll sie wieder zu sich gekommen sein. Sie versuchte daraufhin, telefonisch einen Notruf abzusetzen – allerdings ohne Erfolg. Damit begann für die schwer verletzte Frau eine lange Nacht. Sie war laut Polizei nur mit leichter Wanderbekleidung ausgestattet und musste im Felsloch bei Temperaturen knapp über null Grad Celsius ausharren.

Wanderinnen hören Hilferufe

Erst am nächsten Morgen kam Hilfe. Gegen 7.30 Uhr waren zwei Frauen aus Deutschland im Alter von 30 und 33 Jahren nach einer Sonnenaufgangstour auf dem Weg ins Tal. Im Bereich der Unfallstelle hörten sie plötzlich Hilferufe. Nach kurzer Suche entdeckten sie die 54-Jährige im Loch. Zu diesem Zeitpunkt war die Verletzte laut Polizei bereits merklich kraftlos. Die beiden Wanderinnen setzten umgehend einen Notruf ab.

Mit Tau aus Felsloch geborgen

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Schwerverletzte zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie mittels Tau aus dem Felsloch geborgen. Der Notarzthubschrauber „Heli 3“ brachte die 54-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Kufstein, die Bergwacht Thiersee und die Alpinpolizei Kufstein.