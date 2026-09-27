Messerattacke in Villach: „Es ist schon wieder passiert“

Ein gewaltsamer Vorfall hat gestern Abend in der Innenstadt von Villach für Aufregung und Panik gesorgt. Gegen 21.35 Uhr kam es nahe dem Congress Center zu einer Messerattacke.

Während das Opfer ins Landeskrankenhaus eingeliefert werden musste, schildert ein junger Mann die angespannten Minuten im Umfeld einer laufenden Hochzeitsgesellschaft, die in Tatortnähe war. Wie das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos (SPK) Villach offiziell mitteilt, gerieten gestern Abend gegen 21.35 Uhr zwei Männer im Stadtgebiet aneinander, heißt es vorerst. Im Zuge dieses möglichen Streits soll ein 43-jähriger Mann einen 42-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. #Update 13.15: Der Operative Kriminaldienst berichtet 5 Minuten gegenüber, dass nach Einvernahme der Zeugen nun bekannt wurde, dass es keinen Streit gab. Der Mann ist ein Zufallsopfer gewesen.

Verdächtiger flüchtete zuerst

Der Verdächtige floh zunächst, konnte jedoch im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich von Polizisten gefunden und festgenommen werden. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht. Ein beim Tatverdächtigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, der Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert, wo die Einvernahmen im Laufe des Tages durchgeführt werden.

Ungewissheit und Panik unter Hochzeitsgästen

Parallel zu den behördlichen Ermittlungen schildert ein Zeuge die Furcht und Verwirrung während des Einsatzes. Im nahegelegenen Congress Center fand nämlich zur Tatzeit eine Hochzeitsfeier statt. Ein junger Gast berichtet von den Minuten, in denen sich die Nachricht im Gebäude verbreitete: Kurz darauf forderten Eltern und Angehörige die im Außenbereich befindlichen Jugendlichen auf, umgehend ins Gebäude zurückzukehren. Innerhalb der Hochzeitsgesellschaft brach kurzzeitig Sorge aus, da unklar war, wohin der bewaffnete Täter geflüchtet war.

Gerüchte kursierten

Unter den Gästen kursierten Gerüchte, der Mann könnte sich in der Tiefgarage des Congress Centers verstecken oder das Gebäude betreten. „Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er jeden Moment die Treppen hochkommt“, schildert der junge Mann die angespannte Lage. Erst als Verwandte Entwarnung gaben, dass die Polizei eine Person im Nahbereich festgenommen und die Tatwaffe sichergestellt habe, legte sich die unmittelbare Panik.

„Es ist schon wieder passiert“

„Und das hat sich halt auch sehr schnell verbreitet, dass jemand hier abgestochen worden ist. Und also mein Cousin hat es zu mir gesagt: Also ich war so auf dem Esstisch dann und dann meinte er zu mir: Ja, es ist schon wieder passiert. Ich sag: Was ist schon wieder passiert? Einfach, er sagt: Einer wird abgestochen. Und wir haben nicht mal richtig gewusst, was passiert ist. Nur irgendwas gehört. Und dann meinten die halt: Ja, sag das aber nicht so jedem weiter, dass sie keine Panik macht oder so“, erzählt der Hochzeitsgast 5 Minuten gegenüber. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Hergang und den Hintergründen der möglichen Tat dauern an.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 13:23 Uhr aktualisiert