Neue Regeln ab Oktober 2026: Was sich in Österreich bald verändert

Ab Oktober 2026 kommen mehrere Änderungen auf Österreich zu: Von günstigeren Spritpreisen über neue Regeln für E-Mopeds bis hin zu digitalen Rechnungen: diese Neuerungen solltest du kennen.

Ab Oktober 2026 kommen mehrere Neuerungen auf Österreichs Bevölkerung zu. Während Autofahrer durch eine neue Spritpreisbremse entlastet werden sollen, gelten für E-Mopeds strengere Regeln. Auch beim Einkaufen, bei der Ausbildung von Lehrkräften und bei bestimmten Produkten gibt es Änderungen. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Tanken wird ab Oktober 2026 günstiger: Spritpreisbremse soll Autofahrer entlasten

Eine der wohl spürbarsten Änderungen im Alltag betrifft ab Oktober 2026 die Autofahrer. Nach den zuletzt gestiegenen Preisen an den Tankstellen wird die Spritpreisbremse in einer erweiterten Form wieder eingeführt. Mehr dazu liest du hier: Neue Spritpreisbremse ab Oktober: So viel Entlastung soll sie bringen. Die Maßnahme soll vorerst für zwei Monate gelten und im Oktober sowie November für günstigere Preise bei Benzin und Diesel sorgen. Durch das neue Modell sollen die Kosten für Treibstoff um insgesamt 12,2 Cent pro Liter sinken. Der Preisvorteil entsteht durch mehrere Maßnahmen: Einerseits wird die Mineralölsteuer reduziert, andererseits werden die Gewinnspannen der Mineralölkonzerne begrenzt. Zusätzlich wirkt sich der geringere Mehrwertsteueranteil auf den Endpreis aus. Für Autofahrer bedeutet das eine spürbare Entlastung. Bei einer Tankfüllung von 40 Litern ergibt sich laut Berechnungen der Bundesregierung eine Ersparnis von rund 4,88 Euro. Wer 50 Liter tankt, soll sich etwa 6,10 Euro sparen können. Ob die Maßnahme über November hinaus verlängert wird, hängt von der weiteren Entwicklung der internationalen Energiepreise ab.

Wie oft gehst du tanken? Mehrmals die Woche Einmal die Woche Täglich Ein, bis zweimal im Monat Nie, ich habe kein Auto Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neue Regeln für E-Mopeds treten in Kraft

Für Besitzer von E-Mopeds bringt der 1. Oktober 2026 eine große Veränderung. Viele Fahrzeuge, die bisher rechtlich wie Fahrräder behandelt wurden, werden künftig als zweirädrige Kleinkrafträder eingestuft. Mehr dazu hier: Neue Regeln ab Oktober machen tausende Fahrzeuge „praktisch wertlos“. Damit ändern sich auch die Anforderungen an die Nutzung. Für die betroffenen Fahrzeuge werden künftig eine Zulassung, eine Haftpflichtversicherung und eine Prüfplakette notwendig. Außerdem benötigen Lenkerinnen und Lenker einen entsprechenden Führerschein. Die bisher mögliche Nutzung von Radwegen ist mit der neuen Einstufung nicht mehr erlaubt. Besonders betroffen sind jene Personen, die ein E-Moped besitzen, das bisher ohne diese zusätzlichen Voraussetzungen genutzt werden konnte. Der ÖAMTC warnt davor, dass zahlreiche Fahrzeuge dadurch an Wert verlieren könnten, weil eine nachträgliche Anpassung an die neuen Vorgaben in vielen Fällen schwierig sein dürfte. Auch Unternehmen müssen reagieren. Vor allem Lieferdienste, die E-Mopeds für ihre Zustellungen einsetzen, müssen ihre Flotten an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen anpassen.

©Pixabay / Rudy and Peter Skitterians Für Besitzer von E-Mopeds bringt der 1. Oktober 2026 eine große Veränderung.

Digitale Rechnungen sollen die Zettelwirtschaft reduzieren

Auch beim Einkaufen soll sich ab Oktober 2026 etwas ändern. Österreich setzt künftig stärker auf digitale Belege, um die Menge an Papierbons zu reduzieren und gleichzeitig die Kontrolle von Registrierkassen zu verbessern. Die Belegausstellungspflicht bleibt jedoch weiterhin bestehen. Händler müssen auch künftig einen Beleg ausstellen. Der Unterschied liegt darin, dass dieser künftig elektronisch übermittelt werden kann – beispielsweise per App, per E-Mail oder über eine digitale Anzeige direkt an der Kassa. Wer weiterhin einen Papierbeleg möchte, kann diesen auch in Zukunft verlangen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch Menschen ohne digitale Anwendungen weiterhin problemlos Rechnungen erhalten. Eine ursprünglich diskutierte Beleglotterie wird nicht umgesetzt. Stattdessen setzt das Finanzministerium auf die digitale Belegerteilung und verstärkte Kontrollen gegen Steuerbetrug. Besonders bargeldintensive Branchen sollen dabei stärker überprüft werden. Mehr dazu hier: Ab Oktober: Was sich an Österreichs Supermarkt-Kassen wirklich ändert.

©Montage: Canva Auch beim Einkaufen soll sich ab Oktober 2026 etwas ändern. Österreich setzt künftig stärker auf digitale Belege, um die Menge an Papierbons zu reduzieren und gleichzeitig die Kontrolle von Registrierkassen zu verbessern.

Neues Lehramtsstudium startet in Ostösterreich

Auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer beginnt im Oktober 2026 eine neue Ausbildungsphase. Im Verbund Nord-Ost startet mit dem neuen Semester ein reformiertes Lehramtsstudium für die Sekundarstufe Allgemeinbildung. Die größte Änderung betrifft die Dauer des Bachelorstudiums. Dieses wird von bisher acht auf sechs Semester verkürzt. Mehr dazu hier: Reform für künftige Lehrer: Bachelor auf sechs Semester verkürzt. Anschließend folgt weiterhin ein Masterstudium mit 120 ECTS-Punkten. Mit der Reform soll die Ausbildung stärker an die Anforderungen moderner Schulen angepasst werden. Künftige Lehrkräfte sollen unter anderem besser auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht vorbereitet werden. Auch der Umgang mit Krisensituationen, sprachlichen Herausforderungen sowie Diversität und Inklusion bekommt künftig mehr Gewicht.

©Pexels / Mikhail Nilov Auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer beginnt im Oktober 2026 eine neue Ausbildungsphase.

Neue Vorgaben für bestimmte Produkte mit PFAS

Ab Oktober 2026 könnten außerdem strengere Regeln für bestimmte Produkte gelten, die sogenannte PFAS enthalten. Dabei handelt es sich um besonders langlebige Chemikalien, die in der Umwelt nur schwer abgebaut werden können. Die neuen Vorgaben betreffen unter anderem bestimmte Textilien, Lederwaren, Verpackungen und einzelne Kosmetikprodukte. Ziel der Regelungen ist es, die Verwendung dieser Stoffe einzuschränken und mögliche Belastungen für Umwelt und Gesundheit zu reduzieren. Für Konsumenten bedeutet das, dass manche Produkte künftig anders zusammengesetzt sein könnten oder bestimmte Varianten nicht mehr verkauft werden dürfen.

In Österreich gelten ab Oktober 2026 mehrere neue Regeln

Der Oktober 2026 bringt damit Neuerungen in mehreren Lebensbereichen. Während Autofahrer durch die Spritpreisbremse kurzfristig entlastet werden sollen, kommen auf Besitzer bestimmter E-Mopeds neue Pflichten zu. Gleichzeitig schreitet die Digitalisierung im Handel voran und auch Bildung sowie Umweltschutz stehen vor Veränderungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 15:18 Uhr aktualisiert