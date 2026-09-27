UWZ warnt Autofahrer: Diese Tücken bringen Oktober und November mit sich

Noch zeigt sich das Wetter von seiner spätsommerlichen Seite, doch der Herbst wirft bereits seine Schatten voraus: Mit kürzeren Tagen, tief stehender Sonne, Nebel und ersten Frostnächten ändern sich die Fahrbahnverhältnisse.

Im Herbst ändern sich die Verhältnisse auf den Straßen oft blitzschnell von einem Streckenabschnitt zum nächsten.

Im Herbst ändern sich die Verhältnisse auf den Straßen oft blitzschnell von einem Streckenabschnitt zum nächsten.

Mit dem Herbst rückt der Pendlerverkehr immer öfter in die Dunkelheit. Die kürzeren Tage und spürbar kälteren Nächte bringen im Oktober und November typische Gefahren mit sich. Darauf machen Meteorologen der UWZ am heutigen Sonntag, dem 27. September 2026, aufmerksam und geben Autofahrern wichtige Tipps mit auf den Weg.

Erste Gefahr: Die sich spiegelnde Sonne

Durch die späten Sonnenaufgänge und frühen Untergänge im Herbst liegt der Arbeitsweg oft genau in den Phasen, in denen die Sonne tief über dem Horizont steht. Der Blick direkt in die Sonne kann die Sicht blitzschnell auf ein Minimum reduzieren – oft noch extremer als bei dichtem Nebel. Auf nasser Straße verstärkt sich dieser Effekt durch die zusätzliche Reflexion noch weiter.

Zweite Gefahr: Wildwechsel während den Stoßzeiten des Berufsverkehrs

In den Dämmerungsstunden steigt die Aktivität von Rehen, Hirschen und Wildschweinen deutlich an. Im Herbst überschneidet sich das direkt mit den Stoßzeiten des Berufsverkehrs. Jährlich kommen in Österreich Tausende Wildtiere auf den Straßen ums Leben, und auch für Fahrzeuginsassen bergen solche Zusammenstöße enorme Gefahren. Warnschilder weisen zwar auf bekannte Gefahrenzonen hin, doch mit spontanem Wildwechsel muss überall gerechnet werden – besonders entlang von Wald- und Feldrändern.

Dritte Gefahr: Nebel kann die Sicht schlagartig auf unter 50 Meter reduzieren

Klare, kühle Nächte und ruhiges Hochdruckwetter schaffen im Herbst ideale Bedingungen für Nebel. Bekannte Hotspots sind der Donauraum, das Alpenvorland, der Bodenseeraum und die Beckenlagen rund um Graz und Klagenfurt. Für Autofahrer tückisch: Binnen weniger hundert Meter sinkt die Sicht oft von absolut klar auf unter 50 Meter.

Vierte Gefahr: Viel Laub in Kombination mit Tau

Ein paar windige Tage oder eine kalte Nacht genügen, und die Straßen sind voller Laub. Wenn Regen oder Tau ins Spiel kommen, wird der Asphalt schnell spiegelglatt, mit Haftungswerten ähnlich wie auf Schneematsch. Und weil die Sonne im Herbst kaum noch Einheizkraft hat, bleibt die nasskalte Rutschschicht oft tagelang erhalten.

Fünfte Gefahr (im Spätherbst): Klare Nächte nach Regenschauern

Flächendeckender Frost tritt meist erst im Spätherbst auf, doch in Tälern und Beckenlagen ist Bodenfrost oft schon im Oktober ein Thema. Besonders tückisch sind klare Nächte nach Regenschauern: Die Fahrbahnnässe gefriert schnell oder es bildet sich Reif. Da Brücken von zwei Seiten auskühlen und schattige Waldpassagen kaum Sonne abbekommen, frieren sie zuerst ein. So kann die Straße schlagartig spiegelglatt sein, selbst wenn sie kurz zuvor noch völlig problemlos befahrbar war.