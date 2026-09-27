September-Pension: Geld kommt am 1. Oktober auf Millionen Konten

In wenigen Tagen ist es wieder so weit, dann kommt die Pensionsauszahlung auf die Konten aller Anspruchsberechtigten. Wie üblich zeigen wir euch, wann das Geld kommt und was sich im September thematisch bisher noch so getan hat.

Wie jeden Monat bekommen Österreichs Pensionisten freilich auch für September Geld aufs Konto. Bei den aktuellen Spritpreisen kann die Auszahlung für viele wohl gar nicht früh genug kommen. In wenigen Tagen ist es jedenfalls dann auch wieder so weit. Wie auch die PVA gegenüber 5 Minuten bestätigte, wird die Pension am 1. Oktober auf die Konten der Millionen Anspruchsberechtigten hierzulande kommen. Da der Monatsanfang des kommenden Monats an einem Donnerstag ist, findet die Auszahlung also am „üblichen“ Termin statt. Anders sieht das beispielsweise dann im Oktober aus, da der 1. November sowohl ein Sonntag als auch ein Feiertag ist. Heißt: Im Oktober wird das Geld bereits zwei Tage früher ausbezahlt.

Noch übrige Pensions-Auszahlungstermine 2026 im Überblick: September Überweisung und Baranweisung: 1. Oktober Oktober Überweisung und Baranweisung: 30. Oktober November Überweisung und Baranweisung: 1. Dezember Dezember Baranweisung: 30. Dezember

Überweisung: 31. Dezember

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Verunsicherung bei Pensionisten, Debatte um Erhöhung des Antrittsalters

Rund um die Pensionen hierzulande ist auch im September übrigens keine wirkliche Ruhe eingekehrt. Und das sorgt bei vielen verständlicherweise für Verunsicherung. Die Präsidentinnen des Seniorenbundes und des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ) erklären gegenüber 5 Minuten, was für die größten Sorgenfalten sorgt: Österreichs Pensionisten verunsichert: „Pension ist kein Geschenk“. Einer jener Punkte, der für Verunsicherung sorgt, ist jedenfalls die Debatte um die Erhöhung des Pensionsalters. Anfang September wurde etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl dazu im ORF-Sommergespräch befragt – mit einer klaren Antwort: ORF-Sommergespräch: Kickl macht bei Pensionen klare Ansage.

40 Beitragsjahre für Pension?

Dennoch geistern weiterhin Ideen herum, wie man das Antrittsalter in die Höhe schrauben bzw. verändern könnte. Was etwa der Vorschlag, zumindest 40 Beitragsjahre zusammenhaben zu müssen, um in Pension gehen zu dürfen, für manche bedeuten könnte: Neue Pensionsidee: Warum manche plötzlich bis 72 arbeiten müssten. Schließlich geht es auch weiterhin um die Erhöhung im kommenden Jahr, die für die allermeisten Pensionisten bei 2,95 Prozent liegen wird. Eine Ausnahme bilden Ausgleichszulagenbezieher, sie bekommen 3,3 Prozent mehr. Das heißt gleichzeitig, dass die Ausgleichszulage höher steigt als jener Bereich knapp drüber – mit konkreten Folgen für hunderte Menschen in Österreich: 2.500 Pensionisten werden von Ausgleichszulage überholt – was jetzt passiert.