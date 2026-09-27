Halbzeit beim Oktoberfest: Dieser Song könnte der neue „Wiesn-Hit“ werden

Erfolgreiche Halbzeitbilanz am Münchner Oktoberfest 2026: Mit schätzungsweise 3,8 Millionen Gästen zog das Oktoberfest bis Sonntag mehr Besucher an als im Vorjahr. 2025 waren es noch 3,5 Millionen Oktoberfest-Begeisterte. Besonders die Werbekampagne How to Wiesn zeigte Wirkung: An den Wochentagen verzeichnete das Fest ein Plus von 18,5 Prozent, während das erste Wochenende etwas verhaltener anlief. Das berichtet das Stadtportal „münchen.de“. Die genauen Zahlen der Oiden Wiesn stehen noch aus. Der Bierabsatz verharrt aktuell leicht unter dem Niveau von 2025.

Saurer Radler als neues Trend-Getränk auf der Wiesn

Laut dem Verein der Münchner Brauereien ist der Konsum von klassischem Festbier leicht gesunken, und zwar um 1,4 Prozent. Dagegen konnte alkoholfreies Bier mit einem Plus von 4,5 Prozent heuer zulegen. Als neuer Trend zeichnet sich in diesem Jahr der Saure Radler ab. Dank des teils sommerlichen Wetters stieg zudem die Nachfrage nach Weißbier deutlich an, um ganze 15 Prozent. Sowohl die kleinen als auch die großen Wiesnwirte melden eine durchwegs gute Stimmung. Das sonnige Wetter lockte viele Gäste in die Biergärten, was den Andrang in den Hallen spürbar entlastete. Folglich mussten die Festzelte in der ersten Woche nur selten wegen Überfüllung geschlossen werden. Vor allem von Montag bis Donnerstag fanden Besucher immer wieder freie Plätze, was spontanes Zelt-Hopping und gemütliche Bummeltouren über den Schaustellerteil ermöglichte.

„Gute Laune“ könnte der absolute Wiesn-Hit werden

Wenn tausende Menschen im Takt die Maßkrüge heben, sucht die Wiesn nach ihrem einen, prägenden Soundtrack. In der ersten Festwoche kristallisiert sich bereits ein heimlicher Favorit heraus: „Gute Laune“ vom Musik-Duo GroßstadtEngel. Der mitreißende Track rollt wie eine Welle durch die Festzelte, wandert von Tisch zu Tisch und gilt schon jetzt als der Newcomer-Überraschungshit, an dem dieses Jahr kein Vorbeikommen ist.

Einsatzkräfte zeigen sich relativ entspannt

Die Polizei zeigt sich mit dem ruhigen Verlauf allgemein sehr zufrieden. Hauptgrund der 380 Delikte waren Betäubungsmittelverstöße. Auch die Feuerwehr verzeichnet spürbar weniger Einsätze. Bei der Aicher Ambulanz stiegen die Patientenzahlen zwar leicht, verteilten sich aber ohne Spitzen. Gelobt wurde die Kooperation bei Einsätzen an den Fahrgeschäften „Hangover“ und „Predator“. Der Jugendschutz meldet ebenfalls eine entspannte Lage mit deutlich weniger Verstößen bei Kinderwägen (40 statt 90 im Vorjahr) und Kleinkindern nach der Sperrstunde (8 statt 25). Auch beim Krug-Klau sinken die Zahlen: Ordner sammelten 52.000 Maßkrüge ein und verhinderten 105.000 Diebstahlversuche, beides unter Vorjahresniveau.

Das sind die Zahlen zur Halbzeit: Gäste : 3,8 Millionen

: 3,8 Millionen Bier : Im Vergleich zum Vorjahr ist der Konsum leicht zurückgegangen

: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Konsum leicht zurückgegangen Speisen : Die großen Zelte melden gleichbleibenden Konsum wie im Vorjahr

: Die großen Zelte melden gleichbleibenden Konsum wie im Vorjahr Fundbüro : Bis Sonntag 800 Fundsachen

: Bis Sonntag 800 Fundsachen Krug-Klau : Rund 52.000 Maßkrüge bisher eingesammelt

: Rund 52.000 Maßkrüge bisher eingesammelt Energie : Bisher 1.147.865 kWh Strom verbraucht

: Bisher 1.147.865 kWh Strom verbraucht Sicherheit : Polizei und Aicher Ambulanz melden leicht gestiegene Einsatzzahlen

: Polizei und Aicher Ambulanz melden leicht gestiegene Einsatzzahlen Müll: 38 Tonnen entsorgt

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 16:50 Uhr aktualisiert