„Keine Blumen, lieber Hilfe“: Beeindruckende Spendenwelle bei Trauerfeier von Lucia Sisic

Bewegendes Gedenken an Lucia Šišić: Bei der Trauerfeier der im September mit nur 22 Jahren verstorbenen Miss Austria kam eine beeindruckende Spendensumme von 20.000 Euro zusammen. Eine Hoffnung für herzkranke Kinder.

Der Verein Herzkinder Österreich nimmt tiefbewegt Abschied von Lucia Šišić. Die Miss Austria von 2024 verstarb am 6. September 2026 im Alter von nur 22 Jahren. Schon von Geburt an begleitete sie ein angeborener Herzklappenfehler, der insgesamt sieben Operationen erforderlich machte. Nach einem schweren Eingriff im Jahr 2017 musste Lucia reanimiert werden. Aufgrund von Nervenschäden am linken Bein kämpfte sie sich mühsam zurück ins Leben und lernte erneut zu gehen. Mit bewundernswerter Stärke setzte sie ihren Lebensweg fort und krönte ihren Mut 2024 mit den Titeln der Miss Vienna und der Miss Austria.

Lucia nutzte ihre Stimme, um herzkranken Kindern eine Stimme zu geben

„Wir sind tief betroffen vom Tod von Lucia “, sagt Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin von Herzkinder Österreich. „Lucia war ein Herzkind mit einer außergewöhnlichen Stärke. Sie hat ihre Geschichte genutzt, um anderen Mut zu machen und herzkranken Kindern und Erwachsenen eine Stimme zu geben. Das werden wir nie vergessen.“ Auf dem Friedhof Inzersdorf in Wien-Liesing nahmen Familie, Freunde und Wegbegleiter in tiefer Trauer Abschied von Lucia.

„Keine Blumen, stattdessen Hilfe“

Doch selbst in diesem schwersten Moment spiegelte sich ihr verbindendes Wesen wider: Die Familie bat bewusst darum, von Blumen abzusehen, um stattdessen direkte Hilfe zu schenken. Eine aufgestellte Spendenbox sammelte Zuwendungen für die Teddyhäuser des Vereins Herzkinder Österreich – Zufluchtsorte für Familien, deren Kinder einen ähnlichen Leidensweg durchmachen. Der Aufruf rührte die Herzen der zahlreichen Trauergäste tief: Insgesamt kamen rund 20.000 Euro zusammen, die nun im Namen von Lucia Trost und Nähe spenden.

Mit dem Erlös sichert der Verein sein Fortbestehen

Die große Spendenbereitschaft im Rahmen der Verabschiedung erfüllt das Team rund um Vereinsleiterin Michaela Altendorfer mit tiefem Dank und Mitgefühl. Der Dank gilt sowohl der Trauerfamilie als auch allen Wegbegleitern, die ihren Beitrag geleistet haben. Mit dem Geld sichert der Verein weiterhin das Fortbestehen der Teddyhäuser als wärmenden Rückzugsort für Familien, die an den Betten ihrer herzkranken Kinder um Hoffnung ringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 18:22 Uhr aktualisiert