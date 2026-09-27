Lotto-Dreifachjackpot am 27. September: Diese Zahlen sind 3 Millionen Euro wert

Da bei der Lotto-Ziehung „6 aus 45“ am Mittwoch kein Sechser geknackt wurde, wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot. Im Topf des ersten Gewinnrangs geht es diesmal um rund 3 Millionen Euro.

Beim Lotto-Dreifachjackpot am Sonntag, dem 27. September 2026, geht es um satte 3 Millionen Euro. Bei der letzten Ziehung hat niemand die sechs Richtigen geknackt. Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer:innen erfolgreich und gewannen jeweils rund 49.700 Euro. Beide Gewinne wurden im Burgenland erzielt, einmal mit dem neunten von zwölf Quicktipps, und einmal mit dem sechsten von zwölf Tipps auf einem Normalschein.

Glückliches Händchen in Oberösterreich

Bei der ersten LottoPlus-Ziehung holte sich ein Spieler mit dem zweiten von drei Quicktipps einen Solo-Sechser und damit über 115.700 Euro. Bei der zweiten Ziehung ging der Hauptgewinn leer aus, was den Rang darunter freute: Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer verteilt, sodass sich 37 Personen über jeweils rund 4.400 Euro freuen dürfen. Am kommenden Sonntag geht es bei den LottoPlus Sechsern um je etwa 130.000 Euro.

Joker

Große Freude gab es am Mittwoch beim Joker für einen Mitspieler aus Kärnten. Zwar verzeichneten gleich drei Scheine die korrekte Ziffernfolge, aber nur auf dem Kärntner Quicktipp war das „Ja“ auch tatsächlich angekreuzt. Dieser Treffer bringt dem Gewinner rund 189.700 Euro. Die anderen zwei Scheine mit den richtigen Zahlen wurden über win2day.at abgegeben, enthielten aber leider das „Nein“ zum Joker.

Diese Zahlen wurden am 27. September gezogen: Lotto: 2, 7, 9, 15, 25, 33, Zusatzzahl 21 LottoPlus Runde 1: 16, 25, 41. 37, 15, 42 LottoPlus Runde 2: 43, 1, 25, 5, 19, 10 Joker: 5, 2, 0, 6, 0, 1

alle Angaben ohne Gewähr.