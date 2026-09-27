„Alle stehen hinter ihr“: Einstimmig zur ÖVP-Frauenchefin nominiert

Geschlossenheit bei den ÖVP-Frauen: Nach dem Rückzug von Juliane Bogner-Strauß soll Bundesministerin Klaudia Tanner einstimmig das Ruder übernehmen. Die offizielle Wahl folgt noch.

Personalwechsel bei den ÖVP-Frauen: Nach dem Rückzug von Juliane Bogner-Strauß wurde Bundesministerin Klaudia Tanner vom Bundesvorstand einstimmig als neue Bundesleiterin vorgeschlagen: ein Schritt, den alle Landesobfrauen geschlossen unterstützen. Bis zur offiziellen Wahl beim nächsten Bundestag übernimmt Nationalratsabgeordnete Margreth Falkner geschäftsführend die Leitung.

Falkner: „Dass alle hinter Klaudia Tanner stehen, ist ein starkes Signal“

„Dass alle Landesobfrauen hinter Klaudia Tanner stehen, ist ein starkes Signal. Unsere Organisation ist in ganz Österreich verankert. Wenn die Frauen aus allen Bundesländern gemeinsam diesen Weg einschlagen, gibt uns das Kraft für die Aufgaben, die vor uns liegen“, sagt Falkner. Zugleich dankte Falkner auch ihrer Vorgängerin Bogner-Strauß herzlich für deren achtjähriges Engagement an der Spitze der ÖVP Frauen. Sie hob insbesondere den Einsatz für Gewaltschutz, Frauengesundheit und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen hervor und betonte, diesen Weg weitergehen zu wollen.

Frauen können auch in vermeintlichen Männerdomänen leiten

Mit Klaudia Tanner stehe eine erfahrene und tatkräftige Nachfolgerin bereit, die bereits in zahlreichen Funktionen Führungsstärke bewiesen habe. Als erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums habe sie gezeigt, dass Frauen auch in vermeintlichen Männerdomänen erfolgreich leiten können. Falkner zeigte sich erfreut über den breiten Rückhalt für Tanner und kündigte an, den Bundestag zügig zu organisieren. Nach den klaren Vorgaben von Bundesvorstand und Landesobfrauen werde die Neuwahl nun rasch umgesetzt.

„Ich freue mich über die starke und einstimmige Unterstützung für meine Kandidatur als Bundesleiterin der ÖVP Frauen. Dieses Vertrauen ist für mich ein großer Auftrag.“ Klaudia Tanner, designierte Bundesleiterin und Verteidigungsministerin

Starke Stimme für Anliegen von Frauen

Tanner kündigt an, sich als Bundesleiterin sowie als Mitglied der Bundesregierung als starke Stimme für die Anliegen von Frauen einzusetzen. Ihr Ziel sei es, gleiche Chancen und maximale Selbstbestimmung für Frauen zu fördern. Zudem betonte sie, dass die herausragenden gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Leistungen von Frauen nach wie vor mehr Anerkennung benötigten – ein Missstand, den sie aktiv angehen wolle.