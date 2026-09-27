„Warnung“ und „AT-Alert“: In ganz Österreich heulen die Sirenen

Kommenden Samstag, dem 3. Oktober 2026, findet wieder eine österreichweiter Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden gleichzeitig etwa 8.300 Sirenen heulen.

Der bundesweite Probealarm dient der technischen Überprüfung der Warnanlagen sowie der Auffrischung der Signalbedeutung in der Bevölkerung.

Der bundesweite Probealarm dient der technischen Überprüfung der Warnanlagen sowie der Auffrischung der Signalbedeutung in der Bevölkerung.

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, findet zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr der jährliche österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Dabei werden nach der Sirenenprobe die drei Signale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ getestet. Der Test prüft die technische Funktionsfähigkeit der Sirenen und hilft der Bevölkerung, die Signale verinnerlichen zu können. Laufende Informationen dazu werden im Rundfunk und in den Medien bereitgestellt.

Über 8.300 Zivilschutzsirenen sichern eine österreichweite Warnung

Wie das Land Oberösterreich auf seiner Website schreibt, gehört Österreich zu den wenigen Ländern mit einem flächendeckenden Warn- und Alarmsystem. Über 8.300 Zivilschutzsirenen werden gemeinsam vom Bundesministerium für Inneres, den Landesregierungen und den Landes-Feuerwehrverbänden betrieben. Je nach Bedrohungslage lässt sich der Alarm flexibel auslösen. Das funktiniert zentral durch die Bundeswarnzentrale, regional über die Landes- und Bezirkswarnstellen oder direkt vor Ort.

Warnsystem AT-Alert am Smartphone

Wie bereits im Vorjahr wird der Probealarm durch AT-Alert-Testmeldungen auf allen empfangsbereiten Mobiltelefonen begleitet. Der Empfang erfolgt vollständig anonym. Es werden keinerlei personenbezogene Daten wie Telefonnummern erfasst oder verarbeitet.