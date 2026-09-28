Die Woche startet in Österreich mit nahezu wolkenlosem Himmel

Das prachtvolle Hochdruckwetter bleibt uns erhalten und beschert uns 8 bis 12 Sonnenstunden. Abgesehen von ein paar Frühnebelfeldern zeigen sich kaum Wolken.

Kaum eine Wolke zeigt sich am Montag, es bleibt den ganzen Tag über ungetrübt.

Kaum eine Wolke zeigt sich am Montag, es bleibt den ganzen Tag über ungetrübt.

Am Montag gibt‘ strahlendes Hochwetter mit 8 bis 12 Stunden Sonnenschein. Nach vereinzelten Frühnebel-Feldern, beispielsweise im Mürztal, bleibt es weitgehend wolkenlos. Mittags kommt lebhafter Südostwind in Wien, Niederösterreich und dem Nord-/Mittelburgenland hinzu, sonst gibt es nur schwachen bis mäßigen Wind. Milde 19 bis 25 Grad können am Montag erreicht werden, im Westen sogar bis zu 27 Grad.

Traumhaftes Bergwetter

Das sonnige und stabile Bergwetter geht am Montag in die Verlängerung: Bei nur wenigen harmlosen Wolken erwartet uns ein sehr milder Tag mit viel Sonnenschein. Selbst die Quellwolken im Westen bleiben klein. Es weht nur schwacher, in exponierten Lagen mäßiger Nordwind. In 2.000 Metern Höhe gibt es 9 Grad (Rax) bis 17 Grad (Arlberg), in 3.000 Metern werden etwa 8 Grad erreicht.