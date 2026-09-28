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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Zu einem Einsatz kam es in der Nacht auf Montag im Bezirk Reutte.
Grän
28/09/2026
Einsatz

Unerwartet losgerollt: Mann (63) zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt

In Grän (Bezirk Reutte, Tirol) wurde am Sonntagabend ein alkoholisierter Autofahrer zwischen seinem Auto und einem Garagentor eingeklemmt. Die Einsatzkräfte rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Ein 63-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden wollte seinen Wagen am 27. September 2026 gegen 23.30 Uhr in einer Tiefgarage in Grän abstellen. Um das Tor per Schlüsselchip zu öffnen, verließ der Mann sein Fahrzeug. „Zwischenzeitlich dürfte er das Fahrzeug nicht richtig abgesichert haben“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Reutte. Das Auto setzte sich unerwartet in Bewegung und klemmte den Lenker im Bereich der Beine zwischen der Garage und der Hauswand ein.

Einsatz in Grän

Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Grän befreite den Verunglückten rasch aus seiner Notlage. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Ein vor Ort absolvierter Alkotest verlief laut der Polizei positiv und wies eine erhebliche Alkoholisierung auf, was die vorläufige Abnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst standen auch zwei Streifen im Einsatz.

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