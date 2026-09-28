„In zwei Wochen Winter“: Alte Bauernregel sorgt jetzt für Aufsehen

Der 29. September gilt im Bauernkalender als wichtiger Lostag. Eine alte Wetterregel besagt: Auf einen sonnigen Michaelistag folgt bald der kalte Winter.

Rund um den Michaelistag am 29. September ranken sich seit Jahrhunderten zahlreiche Wetterweisheiten, die Hinweise auf die kommende kalte Jahreszeit geben sollen.

Rund um den Michaelistag am 29. September ranken sich seit Jahrhunderten zahlreiche Wetterweisheiten, die Hinweise auf die kommende kalte Jahreszeit geben sollen.

Der Herbst zeigt sich derzeit von seiner freundlichen Seite – doch eine alte Bauernregel sorgt nun für Aufmerksamkeit. Rund um den Michaelistag am 29. September ranken sich seit Jahrhunderten zahlreiche Wetterweisheiten, die Hinweise auf die kommende kalte Jahreszeit geben sollen.

Zum Michaelistag: Alte Bauernregel kündigt den Winter an

Eine bekannte Regel lautet sinngemäß: Ein sonniger Michaelistag soll einen frühen Winter ankündigen. Demnach könnte die kalte Jahreszeit bereits wenige Wochen später Einzug halten. „Gibt Michaeli Sonnenschein, wird in zwei Wochen Winter sein“, lautet die Bauernregel konkret.

Früher wichtiger Orientierungspunkt für Bauern

Der Michaelistag hatte früher eine besondere Bedeutung im bäuerlichen Kalender. Rund um diesen Termin endete traditionell das Bauernjahr, außerdem wurden häufig Pachtverhältnisse geregelt. Da es noch keine modernen Wettermodelle gab, orientierten sich viele Menschen an langfristigen Beobachtungen und überlieferten Regeln. Neben der bekannten Winter-Regel gibt es weitere Sprüche rund um den 29. September. So soll etwa Regen am Michaelistag auf einen milderen Winter hindeuten, während kalter Wind an diesem Tag einen strengeren Winter erwarten lasse.

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Wissenschaftlich nicht belegt

Ob solche Bauernregeln tatsächlich zuverlässige Wetterprognosen liefern können, ist allerdings umstritten. Sie entstanden aus den Erfahrungen vergangener Generationen und beruhen nicht auf modernen meteorologischen Berechnungen. Trotzdem haben die alten Wetterweisheiten bis heute ihren Platz im Volksmund. Der sonnige Michaelistag wird daher von vielen als spannender Blick in Richtung Winter gesehen, auch wenn die tatsächliche Entwicklung des Wetters von vielen weiteren Faktoren abhängt.