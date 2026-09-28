Zeugin schlägt Alarm: Jugendliche brachen in Volksschule ein

In der Nacht auf Sonntag drangen drei Jugendliche in die Volksschule Markt in Dornbirn ein. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei.

Gegen 2.08 Uhr wurden Einsatzkräfte am 27. September 2026 zu einem Einbruch in die Volksschule Markt in Dornbirn gerufen. Drei Minderjährige sollen sich zuvor unbefugt Zugang zum Gebäude verschafft haben.

Gegen 2.08 Uhr wurden Einsatzkräfte am 27. September 2026 zu einem Einbruch in die Volksschule Markt in Dornbirn gerufen. Drei Minderjährige sollen sich zuvor unbefugt Zugang zum Gebäude verschafft haben.

Gegen 2.08 Uhr wurden Einsatzkräfte am 27. September 2026 zu einem Einbruch in eine Volksschule in Dornbirn gerufen. Drei Minderjährige sollen sich zuvor unbefugt Zugang zum Gebäude verschafft haben. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um zwei 13-Jährige und einen 16-Jährigen. Im Inneren der Schule sollen die Jugendlichen mehrere Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen haben.

Mit Feuerlöscher Tür eingeschlagen

Um in ein Klassenzimmer zu gelangen, sollen die Tatverdächtigen eine Glas-Zwischentür beschädigt haben. Laut Polizei wurde diese mithilfe eines Feuerlöschers sowie zweier Stühle eingeschlagen. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten die drei Jugendlichen noch im Gebäude beziehungsweise direkt vor dem Objekt anhalten.

16-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurden die beiden 13-Jährigen, die aufgrund ihres Alters strafunmündig sind, ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-Jährige wurde hingegen festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am späten Abend des 27. September in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen den Jugendlichen laufen weitere Ermittlungen – unter anderem wird geprüft, ob er mit weiteren Straftaten in Verbindung stehen könnte.