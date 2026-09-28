Nach schwerer Krankheit: Trauer um Südtiroler Historiker und Publizisten

Der Südtiroler Publizist und ehemalige Gewerkschafter Günther Rauch ist am Samstagmorgen nach schwerer Krankheit verstorben. Von 1979 bis 1991 leitete er den Allgemeinen Gewerkschaftsbund Südtirols, ab den 1990er-Jahren vertrat er führend Interessen des lokalen Handels-, Dienstleistungs- und Handwerkssektors. Parallel etablierte sich Rauch als Historiker und Fachautor zur Südtiroler Zeitgeschichte. Neben Publikationen zur Arbeiter- und Sozialbewegung beleuchtete er den Bozner Obstplatz sowie NS- und Faschismus-Themen, wie „Südtirol News“ berichtet.

Letzte Ruhe am Ortsfriedhof

„Wir begleiten unseren lieben Günter am Mittwoch, den 30. September, um 17 Uhr von der alten Pfarrkirche ausgehend, zum Trauergottesdienst in die Pfarrkirche von Vilpian und anschließend zur letzten Ruhe in den Ortsfriedhof“, heißt es auf der Trauerparte und weiter: „Den Seelenrosenkranz beten wir am Dienstag, den 29. September, um 19 Uhr in der Pfarrkirche von Vilpian.“