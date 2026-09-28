Ab Mitternacht: Sprit in Slowenien fast 30 Cent billiger als in Österreich

Günstiger nachfüllen im Nachbarland: Während der Dieselpreis in Slowenien deutlich nachgibt, zieht Superbenzin leicht an.

Diesel wird in Slowenien um 8,3 Cent günstiger, während der Liter Superbenzin um 1,2 Cent zulegt.

Diesel wird in Slowenien um 8,3 Cent günstiger, während der Liter Superbenzin um 1,2 Cent zulegt.

Grenzpendler und Urlaubsgäste, die von Österreich nach Slowenien fahren, müssen sich ab Mitternacht auf geänderte Treibstoffpreise einstellen. Während der Preis für Diesel spürbar sinkt, wird Superbenzin erneut teurer.

Preise im Detail

Der Literpreis für Diesel fällt um 8,3 Cent von bislang 2,012 Euro auf 1,929 Euro. Bei Benzinern setzt sich hingegen die Welle der Preiserhöhungen fort: Superbenzin verteuert sich um 1,2 Cent pro Liter und klettert von 1,748 Euro auf 1,760 Euro. Zum Vergleich: In Österreich liegt der Diesel aktuell bei 2,20 Euro und der Superbenzin bei etwa 1,90 Euro.

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Aussetzung der CO2-Steuer verlängert

Grund für die ständigen Veränderungen ist eine staatliche Preisregulierung abseits der Autobahnen. Um extreme Sprünge abzufedern, setzt die slowenische Regierung Preisobergrenzen fest und deckelt die Händlermarge auf höchstens 0,115 Euro pro Liter. Ergänzend dazu wurde die vorübergehende Aussetzung der CO2-Steuer verlängert, voraussichtlich bis zum 15. Dezember. Trotz der Aufschläge beim Benzin bleibt das Tanken in Slowenien im Vergleich zu Österreich weiterhin deutlich günstiger.

Preisänderung