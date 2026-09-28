6,5 Millionen Euro: Luxus-Penthouse bricht Immobilienrekord in Jesolo

In Jesolo wurde ein Penthouse im Richard Meier Tower für 6,5 Millionen Euro verkauft – ein Rekord mit rund 40.000 Euro pro Quadratmeter.

Eine neue Penthouse-Wohnung im italienischen Badeort Jesolo hat mit einem Verkaufspreis von 6,5 Millionen Euro einen Immobilienrekord aufgestellt.

Eine neue Penthouse-Wohnung im italienischen Badeort Jesolo hat mit einem Verkaufspreis von 6,5 Millionen Euro einen Immobilienrekord aufgestellt.

Eine neue Penthouse-Wohnung im italienischen Badeort Jesolo hat mit einem Verkaufspreis von 6,5 Millionen Euro einen Immobilienrekord aufgestellt. Mit einem Quadratmeterpreis von rund 40.000 Euro geht die Luxusresidenz an einen Unternehmer aus Venetien. Das Objekt krönt auf zwei Etagen den 85 Meter hohen Richard Meier Tower im Jesolo Lido Design District. Die von transparenten Glaswänden geprägte Wohnung bietet einen weiten Meerblick und ist mit einem acht Meter langen privaten Pool, großzügigen Terrassen sowie kompletter, weiß dominierter Möblierung ausgestattet, wie der „Kurier“ berichtet.

73 Einheiten verkauft

Der vom New Yorker Stararchitekten Richard Meier entworfene Turm befindet sich derzeit noch im Bau und soll 2027 eröffnet werden. Von den insgesamt 83 geplanten Einheiten sind bereits 73 verkauft. Das Gesamtareal setzt auf ein umfassendes Wohnkonzept für die Eigentümer. Den Bewohnern des Areals stehen unter anderem acht Swimmingpools, ein Spa- und Fitnessbereich, weitläufige Gartenanlagen, ein Concierge-Service sowie Tiefgaragen und Golf-Carts zur internen Nutzung zur Verfügung.