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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Faaker See am Morgen im Herbst.
Nach örtlichem Frühnebel setzt sich am Dienstag in ganz Österreich die Sonne durch – im Westen sind bis zu 27 Grad möglich.
Österreich
29/09/2026
Prognose

Viel Sonne und bis zu 27 Grad: Österreich erwartet warmen Dienstag

Hochdruckeinfluss bringt Österreich am Dienstag nahezu ungestörten Sonnenschein. Nach örtlichem Frühnebel steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Der Dienstag, 29. September, bringt Österreich noch einmal viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen. Vor allem inneralpin und im Süden kann der Tag zwar mit Frühnebel beginnen, dieser löst sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber meist rasch auf. Danach zeigt sich die Sonne im ganzen Land nahezu ungestört. Dünne Schleierwolken können zeitweise durchziehen, fallen aber kaum ins Gewicht. Lediglich im westlichen Bergland bilden sich am Nachmittag möglicherweise einige Quellwolken, diese bleiben jedoch harmlos. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Im Nordosten kann er zeitweise auch lebhaft auffrischen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Tagsüber werden 20 bis 27 Grad erreicht, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten wird.

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