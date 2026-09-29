Viel Sonne und bis zu 27 Grad: Österreich erwartet warmen Dienstag

Der Dienstag, 29. September, bringt Österreich noch einmal viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen. Vor allem inneralpin und im Süden kann der Tag zwar mit Frühnebel beginnen, dieser löst sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber meist rasch auf. Danach zeigt sich die Sonne im ganzen Land nahezu ungestört. Dünne Schleierwolken können zeitweise durchziehen, fallen aber kaum ins Gewicht. Lediglich im westlichen Bergland bilden sich am Nachmittag möglicherweise einige Quellwolken, diese bleiben jedoch harmlos. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Im Nordosten kann er zeitweise auch lebhaft auffrischen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad. Tagsüber werden 20 bis 27 Grad erreicht, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten wird.