Bei McDonald’s steht eine große Welle von Veränderungen an: Vom Restaurantdesign bis hin zu den Abläufen im Hintergrund. Auch auf der Speisekarte tut sich was: Mehr Hähnchen-Varianten, eiweißreichere Gerichte flexible Portionen.

Im Mittelpunkt der neuen Strategie stehen neben frischen Hähnchenkreationen vor allem eiweißreichere Speisen und anpassbare Portionsgrößen.

Im Mittelpunkt der neuen Strategie stehen neben frischen Hähnchenkreationen vor allem eiweißreichere Speisen und anpassbare Portionsgrößen.

Im Rahmen der Strategie „McDonald’s > NEXT“ plant der Fast-Food-Konzern umfassende Neuerungen bei Speisekarte, Restaurants und Betriebsabläufen. Neben neuen Hähnchengerichten stehen proteinreichere Angebote und flexible Portionsgrößen im Fokus. Um die Franchisenehmer bei der Umsetzung zu unterstützen, stellt McDonald’s bis 2036 rund 8,5 Milliarden Dollar bereit. Etwa 5 Milliarden davon bis 2030, primär in Form von Mietentlastungen und Kapitalzuschüssen.

Bowls, Gegrilltes Hähnchen, Egg-Bites und proteinreiches Frühstück

Wie das Konzernmanagement auf einem Investorentag im September 2026 mitteilte, entscheiden die einzelnen Märkte selbst über die genaue Reihenfolge der Maßnahmen. Laut US-Chefin Skye Anderson testet Mc Donald’s neue Speisekartenelemente wie Bowls, gegrilltes Hähnchen, Egg Bites und proteinreichere Frühstücksoptionen. Auch die Rückkehr der Snack Wraps sowie eine Burger-Bowl als Rindfleisch-Alternative stehen auf dem Prüfstand. Konkrete Termine für eine Einführung in europäischen Filialen gibt es allerdings noch nicht.

Geflügelsortiment soll ausgebaut werden, Protein boomt

Der Proteinboom hat den Massenmarkt längst erreicht, das sei sichtbar an der hohen Nachfrage nach Molkenprotein und Milchprodukten. Eine McDonald’s-Umfrage unter 1.800 Kunden hat zudem gezeigt: 64 Prozent wünschen sich einen ausgewogenen Genuss ihrer Lieblingsspeisen. Laut Marketing-Chefdesignerin Gina Hardy sucht die Kundschaft gezielt nach proteinreicheren Angeboten ohne Geschmackseinbußen. Im Fokus der Strategie steht Geflügel: Bis 2030 will der Konzern die Marktanteile bei Chicken und Getränken um jeweils 1,5 Prozentpunkte ausbauen und gleichzeitig seine Marktführerschaft bei Rindfleisch sichern.

KI soll Restaurantbetrieb verändern

Als Innovationstreiber setzt McDonald’s auf Technologie: Das Unternehmen modernisiert seine Standorte, optimiert die Betriebsabläufe und rollt die generative KI „ArchIQ“ auf breiter Front aus. Künstliche Intelligenz ist für den Konzern kein Neuland: Trotz des Abbruchs eines Drive-in-Sprachassistenten-Tests im Jahr 2024 trieb der Konzern die KI-Entwicklung konsequent weiter. Das Unternehmen will so prägende Markttrends bündeln, von neuen Ernährungsgewohnheiten bis hin zum Druck zu höherer Effizienz.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert