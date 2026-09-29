Kurioser Polizeieinsatz: Betrunkene E-Scooter-Lenkerin zweimal innerhalb kurzer Zeit gestoppt

Eine 42-Jährige wurde in Wels mit 1,86 Promille auf einem E-Scooter gestoppt. Obwohl ihr die Weiterfahrt untersagt wurde, traf die Polizei sie kurze Zeit später erneut fahrend an.

Eine Verkehrsstreife wurde am Montagabend, dem 28. September, gegen 19.30 Uhr auf eine E-Scooter-Lenkerin in Wels aufmerksam. Die Frau war mit ihrem Gefährt auf dem Gehsteig unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten laut Polizei deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung fest. Ein Alkotest bei der 42-Jährigen ergab schließlich 1,86 Promille. Ihr wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Mit 40km/h auf E-Scooter unterwegs

Auch der E-Scooter selbst fiel den Polizisten auf. Da es sich augenscheinlich um ein stärker motorisiertes Modell handelte, führten die Beamten einen Rollentest durch. Dabei wurden 40 km/h erreicht. Zusätzlich stellte die Polizei mehrere Mängel nach dem Kraftfahrgesetz und der Straßenverkehrsordnung fest. Da die Beamten weitere Symptome bemerkten, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtgift hindeuteten, sollte sich die 42-Jährige einer klinischen Untersuchung unterziehen. Diese verweigerte sie.

Kurz darauf wieder auf dem E-Scooter

Nach Abschluss der Kontrolle wurde die Frau über die bevorstehenden Anzeigen informiert. Doch offenbar hielt sie das nicht davon ab, erneut loszufahren: Kurze Zeit später entdeckten die Polizisten die 42-Jährige im Nahbereich wieder auf ihrem E-Scooter. Die Frau wurde ein zweites Mal angehalten und kontrolliert. Sie wird nun mehrfach angezeigt.