6 Jahre Volksschule: Das plant das Ministerium

Während hinter den Kulissen die Vorbereitungen laufen, bleiben bei Eltern und Lehrkräften noch viele Fragen offen. Auf Anfrage von 5 Minuten liefert das Bundesministerium Antworten zum Zeitplan, den Inhalten und der Auswahl der Standorte.

Wer ist dabei? Schulen können sich ab sofort melden

Wo die ersten Pilotvolksschulen stehen werden, ist derzeit noch völlig offen. Das Ministerium befindet sich aktuell in der ersten Phase der Standortsuche. Auf Anfrage teilt Manfred Kling, Pressesprecher des Bundesministeriums, mit: „Derzeit laden wir Schulen ein, bis zum 16. Oktober ihr Interesse am Schulversuch zu bekunden. In einem nächsten Schritt wird vor Ort die Zustimmung der Eltern, Lehrpersonen und weiteren Schulpartner eingeholt. Erst danach können wir konkrete Standorte für die erste Kohorte benennen.“ Ziel sei ein Start mit mehreren Schulen in mindestens drei Bundesländern. Eine zentrale Hürde müssen die Volksschulen für die Zusage allerdings nehmen: „Voraussetzung für eine Teilnahme ist unter anderem eine gesicherte Kooperation mit einer benachbarten Schule der Sekundarstufe I. Konkrete Entscheidungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefallen.“ Das Land Kärnten wäre nicht abgeneigt, bei dem Piloprojekt mitzumachen, aber: 6 Jahre Volksschule: Kärntner Landesrat stellt Bedingungen.

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Auch Gymnasien im Boot

Klar ist, dass für die Verlängerung um zwei Jahre eine enge Verzahnung mit den weiterführenden Schulen notwendig ist. Auch die AHS-Unterstufen sind hier gefordert. Welches Gymnasium konkret mitmacht, steht aber noch in den Sternen: „Wir führen aktuell Gespräche mit potenziellen Partnern in der Sekundarstufe I, darunter auch AHS-Unterstufen. Der Schulversuch befindet sich noch in der Sondierungsphase, daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, konkrete AHS-Standorte zu nennen oder das Interesse einzelner Standorte im Detail zu beziffern. Klar ist: Eine gesicherte Kooperation mit einer Schule der Sekundarstufe I ist Voraussetzung für die Teilnahme, diese wird nun Schritt für Schritt aufgebaut.“

Neues Pflichtfach „Persönlichkeitsbildung“

Didaktisch soll sich für die Kinder in der 5. und 6. Schulstufe einiges ändern, ohne den Anschluss an den Regelschulplan zu verlieren. Das Ministerium setzt auf Kontinuität und ein neues Fach: „Um die Anschlussfähigkeit an das Regelschulwesen sicherzustellen, kommen im Schulversuch grundsätzlich die Lehrpläne des bestehenden Regelschulsystems zum Einsatz. Eine zentrale Neuerung ist der Unterrichtsgegenstand ‚Persönlichkeitsbildung‘, der in den ersten vier Schuljahren integrativ (also in andere Fächer eingebettet) unterrichtet wird und in der 5. und 6. Schulstufe als zusätzlicher Pflichtgegenstand hinzukommt.“ Das große Ziel dahinter sei eine „Pädagogik aus einem Guss“ und eine enge Abstimmung der Lehrkräfte über die gesamten sechs Volksschuljahre hinweg.

So steht es um Geld und Personal

Mehr Schuljahre bedeuten auch mehr Aufwand. Auf die Frage nach den Finanzen und zusätzlichen Planstellen erklärt das Ministerium: „Im Rahmen des Schulversuchs sind zusätzliche Ressourcen für die 5. und 6. Schulstufe eingeplant, insbesondere zur Umsetzung des neuen Pflichtgegenstands ‚Persönlichkeitsbildung‘. Zudem ist eine enge wissenschaftliche Entwicklungsbegleitung vorgesehen sowie weitere unterstützende Maßnahmen, etwa eine qualitätssichernde Begleitung und bedarfsorientierte Fortbildungen für Lehrkräfte. Details zur konkreten Ausgestaltung werden derzeit erarbeitet und mit den beteiligten Standorten abgestimmt. Ziel ist, die Schulen und Lehrpersonen in der Umsetzung bestmöglich zu unterstützen. Da der Schulversuch ein Modell zur späteren flächendeckenden Ausrollung ist, wird eine zusätzliche Ressourcierung im Rahmen bleiben.“

Wissenschaft begleitet Testphase

Ob das Modell nach der Testphase tatsächlich auf ganz Österreich ausgeweitet wird, hängt von den Ergebnissen der Begleitforschung ab: „Die wissenschaftliche Begleitung wird den Schulversuch vor allem in der Umsetzung unterstützen: Im Mittelpunkt stehen eine formative Begleitung, die laufende Weiterentwicklung des Modells, die Identifikation von Gelingensfaktoren sowie die Analyse von Auswirkungen auf Chancengerechtigkeit und Lernleistungen. Auf Basis dieser Ergebnisse und der Rückmeldungen aus der Praxis wird zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden sein, ob und in welcher Form eine breitere Umsetzung sinnvoll ist.“