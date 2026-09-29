86.000 Euro Schaden durch gefälschte Rechnung: Polizei warnt vor dieser Masche

Ein hochprofessioneller Fall von digitalem Betrug beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Tamsweg (Lungau, Salzburg): Kriminelle haben einen Gesamtschaden von 86.000 Euro verursacht.

Im Lungau haben bislang unbekannte Täter durch den sogenannten "Rechnungs-Hacking-Betrug" eine im PDF-Format verschickte Rechnung zwischen zwei Unternehmen abgefangen.

Im Lungau haben bislang unbekannte Täter durch den sogenannten "Rechnungs-Hacking-Betrug" eine im PDF-Format verschickte Rechnung zwischen zwei Unternehmen abgefangen.

Bislang unbekannte Täter haben sich in Tamsweg Zugriff auf die E-Mail-Korrespondenz zweier heimischer Unternehmen verschafft und einen Gesamtschaden von rund 86.000 Euro angerichtet. Wie die Ermittler bekannt gaben, ereignete sich der Vorfall bereits am 23. September. Die Täterschaft fing eine per E-Mail im PDF-Format versandte Rechnung zwischen den beiden Firmen ab.

Fälschung fiel zunächst nicht auf

Bevor das Dokument beim Empfänger ankam, änderten die Kriminellen die darin angeführte Bankverbindung ab und leiteten die manipulierte Rechnung an das Opferunternehmen weiter. Die Fälschung fiel zunächst nicht auf: Am darauffolgenden Tag überwies die betroffene Firma den geforderten Betrag in dem Glauben, eine legitime Anekdote zu begleichen, direkt auf das Konto der Betrüger. Der Schaden beläuft sich auf rund 86.000 Euro.

Polizei warnt vor „Rechnungs-Hacking-Betrug“

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt Unternehmen vor dieser Masche: Es handelt sich um sogenannten „Rechnungs-Hacking-Betrug“ bzw. „CEO-Fraud/Man-in-the-Middle-Angriff“). Ein Sicherheitstipp der Polizei: Bei unerwarteten Änderungen von Bankverbindungen oder Zahlungsaufforderungen – insbesondere per E-Mail – sollte vor der Überweisung stets eine telefonische Rückfrage beim gewohnten Ansprechpartner der Partnerfirma erfolgen.