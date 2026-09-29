Neue Westbahn-Verbindung: So kommen Oberkärntner direkt nach Wien

Ohne Umsteigen von Oberkärnten nach Wien: Ab dem 13. Dezember 2026 legt die Westbahn den Turbo auf der Südstrecke ein: Spittal an der Drau wird direkt an die Bundeshauptstadt angebunden.

Die Südstrecke der Westbahn wird ausgebaut. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 wird das Netz erweitert: Eine tägliche Direktverbindung pro Richtung wird bis Spittal an der Drau verlängert. Oberkärnten ist damit erstmals direkt mit Wien verbunden. Neben dem Wörthersee und dem Klopeiner See schließt das Bahnunternehmen mit der Region Millstätter See nun die dritte große Kärntner Tourismusdestination an sein Streckennetz an.

Direkt von Spittal nach Wien – und schneller nach Villach

Die Fahrtzeit zwischen Spittal an der Drau und Wien beträgt genau 4 Stunden und 5 Minuten. Morgens startet der Zug um 07.40 Uhr in Spittal und erreicht den Wiener Hauptbahnhof um 11.45 Uhr. Retour geht es nachmittags um 16.15 Uhr mit Ankunft in Spittal um 20.20 Uhr. Von der neuen Achse profitieren aber nicht nur Fernreisen und der Tourismus rund um den Millstätter See, sondern auch der regionale Pendlerverkehr. Durch die Zwischenstopps ergeben sich ideale Fahrzeiten zwischen Spittal und Villach: Morgens erreicht man Villach bereits um 08.05 Uhr, abends steht um 19.56 Uhr eine entspannte Rückfahrt nach Spittal zur Verfügung. So schafft die Westbahn ein vielseitiges, komfortables Angebot, das Geschäftsreisende, Urlauber und Tagespendler gleichermaßen verbindet.

Direktverbindung Spittal- Wien: Hinfahrt: Spittal ab 07.40 Uhr, Ankunft Wien um 11.45 Uhr

Rückfahrt: Wien ab 16.15 Uhr, Ankunft Spittal an 20.20 Uhr

Fahrzeit: 4 Std. 05 Min

„Starkes Angebot, wichtiger Impuls für den Tourismus“

„Als Kärntner freut es mich persönlich ganz besonders, dass wir die Westbahn nun bis Spittal an der Drau bringen. Die direkte Verbindung mit Wien ist ein starkes Angebot für die Menschen in Oberkärnten und zugleich ein wichtiger Impuls für den Tourismus. Mit dem Klopeiner See, dem Wörthersee und dem Millstätter See verbinden wir künftig drei der bekanntesten Kärntner Seenregionen mit Wien und den Städten entlang der Südstrecke -komfortabel, ohne Umstieg und zu attraktiven Preisen“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

„Absolut alltagstauglich“

Kärntens Mobilitäts-, Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sieht in der neuen Umsteigeverbindung zwischen Spittal an der Drau und Wien einen bedeutenden Impuls für Oberkärnten. Das zusätzliche Zugangebot sei vollkommen alltagstauglich und eröffne der heimischen Bevölkerung flexiblere Reisemöglichkeiten. Ein erweitertes Angebot sowie mehr Wettbewerb im Schienenverkehr stellen laut Schuschnig einen klaren Mehrwert für das gesamte Bundesland dar. Parallel dazu verbessert die Westbahn im Zuge des Fahrplanwechsels am 13. Dezember 2026 ihre Abfahrtszeiten auf der Südstrecke.

Fahrplan auf der Südstrecke ab 13. Dezember 2026 Abfahrt Wien Hbf : 07.15 Uhr (statt bisher 6.15 Uhr), 10.15 Uhr, 13.15 Uhr (statt bisher 14.15 Uhr), 16.15 Uhr, 18.15 Uhr

: 07.15 Uhr (statt bisher 6.15 Uhr), 10.15 Uhr, 13.15 Uhr (statt bisher 14.15 Uhr), 16.15 Uhr, 18.15 Uhr Abfahrt Villach Hbf: 06.08 Uhr (statt bisher 05.08 Uhr), 08.08 Uhr (statt bisher 07.08 Uhr), 11.08 Uhr (statt bisher 10.08 Uhr), 14.08 Uhr, 19.08 Uhr

Als Bezirkshauptstadt ist Spittal das Tor zu Oberkärnten

Die neue Zugverbindung wertet Spittal an der Drau in ihrer Funktion als zentrale Bezirkshauptstadt und Drehscheibe Oberkärntens deutlich auf. Davon profitieren beide Seiten: Die Anwohner erhalten eine flexiblere Fernanbindung, und für Urlauber aus dem Wiener Raum sowie den übrigen Zwischenhalten wird die Anreise in die Kärntner Ferienregionen spürbar einfacher.

Tickets ab sofort buchbar

Die neuen Verbindungen zwischen Spittal an der Drau und Wien sind ab sofort unter auf der Website der Westbahn buchbar. Fahrgäste können damit bereits frühzeitig ihre Fahrten für die anstehenden Weihnachtsfeiertage, den Jahreswechsel oder die Wintersaison organisieren. Spartickets auf der Strecke Spittal–Wien stehen im Rahmen des WESTsuperpreises ab 18,99 Euro zur Verfügung. Bei rechtzeitiger Online-Buchung ist eine kostenfreie Sitzplatzreservierung (WESTfixplatz) im Ticket enthalten.