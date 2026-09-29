Nicht nur Veratschnig nach Spiel gegen Kosovo: Gleich vier Red-Bull-Profis fallen aus

Der FC Red Bull Salzburg muss in den kommenden Wochen gleich auf vier Spieler verzichten. Die Länderspielpause sowie ein Testspiel brachten dem Club personell schwere Rückschläge ein.

Nikolas Veratschnig hat sich bei seinem A-Team-Debüt für Österreich gegen den Kosovo bei einem Foul an ihm eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.

Nikolas Veratschnig hat sich bei seinem A-Team-Debüt für Österreich gegen den Kosovo bei einem Foul an ihm eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.

Bitte für den FC Red Bull Salzburg: Gleich vier Spieler der Roten Bullen sind derzeit verletzt. Besonders bitter traf es Justin Omoregie: Für den 23-Jährigen ist die Herbstmeisterschaft bereits vorzeitig beendet. Er zog sich in der vergangen Trainingswoche bei einem Testspiel mit dem Kooperationspartner FC Liefering gegen die WSG Tirol eine schwere Knöchelverletzung zu. Omoregie wurde bereits operiert und wird dem Team für längere Zeit fehlen.

Nikolas Veratschnig mit Bänderverletzung beim Spiel gegen den Kosovo

Auch von den Nationalmannschaftseinsätzen kehrten mehrere Akteure angeschlagen zurück. Nikolas Veratschnig verletzte sich bei seinem A-Team-Debüt für Österreich gegen den Kosovo: Nach einem Foul erlitt der 23-Jährige eine Bänderverletzung im rechten Knie, reiste umgehend nach Salzburg zurück und wird etliche Wochen fehlen.

Auch Damir Redzic und Enrique Aguilar fallen aus

Ähnlich erging es Damir Redzic, der beim Nations-League-Spiel Ungarns gegen die Ukraine nach einer rüden Attacke ausgewechselt werden musste. Die Diagnose lautet Bänderverletzung im rechten Knöchel, was ebenfalls eine mehrwöchige Pause nach sich zieht. Komplettiert wird das Lazarett durch Enrique Aguilar, der von der Schweizer U20-Auswahl mit einer Oberschenkelblessur aus der Partie gegen Tschechien zurückkehrte. Bei ihm stehen genaue Untersuchungen zur Schwere der Verletzung noch aus.