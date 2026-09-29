Neue Paketsteuer ab Oktober: Für diese Pakete werden künftig 2 Euro fällig

Mit 1. Oktober startet in Österreich eine neue Paketsteuer. Pro betroffenem Paket werden zwei Euro fällig. Bezahlen müssen die Abgabe grundsätzlich große Versandhändler und Online-Plattformen.

Ab Donnerstag, dem 1. Oktober, gilt in Österreich eine neue Paketsteuer. Für bestimmte Pakete, die im Inland zugestellt werden, wird künftig eine Abgabe in Höhe von zwei Euro eingehoben. Beschlossen wurde die Maßnahme bereits im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes. Mit den Einnahmen soll die Umsatzsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel teilweise gegenfinanziert werden.

Neue Paketsteuer: Wer muss die 2 Euro bezahlen?

Die Paketsteuer richtet sich nicht unmittelbar an Konsumenten. Betroffen sind Versandhändler, Plattformen und elektronische Marktplätze, deren Umsatz im vorangegangenen Wirtschaftsjahr die Grenze von 100 Millionen Euro überschritten hat. Alternativ können Unternehmen die Steuer pro Bestellung entrichten. Für Verbraucher bedeutet das zunächst also nicht, dass bei der Zustellung eines betroffenen Pakets zwei Euro kassiert werden. Die Abgabepflicht liegt beim jeweiligen Unternehmen.

Auch bei Retouren wird Steuer fällig

Entscheidend für die Fälligkeit ist die Annahme der Zahlung. Wann das Paket tatsächlich zugestellt beziehungsweise die Zahlung letztlich durchgeführt wird, spielt dafür keine Rolle. Eine Besonderheit betrifft Retouren: Auch wenn die bestellte Ware später wieder zurückgeschickt wird, fällt die Paketsteuer dennoch an.

Wie oft bekommst du Briefe oder Pakete? Täglich Einmal pro Woche Mehrmals pro Woche Mehrmals pro Monat Fast nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Post-Marktplatz derzeit nicht betroffen

Eine Ausnahme gibt es derzeit etwa beim Online-Marktplatz shöpping.at der Österreichischen Post. Nach Angaben der Post lag der dort erzielte Handelsumsatz im vergangenen Jahr unter der maßgeblichen Grenze von 100 Millionen Euro. Bestellungen über die Plattform seien daher aktuell nicht von der Paketsteuer betroffen. Die Post geht nach eigener Prognose davon aus, dass shöpping.at auch im kommenden Jahr unter der Umsatzgrenze bleiben wird. Das Unternehmen nutzt die Einführung der neuen Abgabe zugleich, um Händler für seinen Marktplatz zu gewinnen: Wer sich bis 31. Oktober neu registriert und auf die Paketsteuer verweist, soll bis Jahresende keine Verkaufsprovision bezahlen. Damit startet die neue Abgabe unmittelbar vor Black Friday und dem für den Online-Handel besonders wichtigen Weihnachtsgeschäft.