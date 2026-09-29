Gratis Umtausch: Dieser Autokindersitz wird zurückgerufen

Der schwedische Kindersitzhersteller Axkid hat einen freiwilligen Rückruf für das Modell Minikid Core gestartet. Wie das Unternehmen mitteilt, handelt es sich um eine rein interne Entscheidung.

Es handelt sich bei dem Rückruf des Kindersitzes nicht um eine behördliche Anordnung. Das Unternehmen hat diese Entscheidung selbst getroffen. Obwohl der Minikid Core alle gesetzlichen Zulassungsanforderungen erfüllt und auch die internen Entwicklungs-Tests bestanden hat, zeigten spätere unabhängige Verbrauchertests Abweichungen von den strengen, unternehmenseigenen Sicherheitsstandards. Da diese höher angesetzt sind als die gesetzlichen Vorgaben, zieht Axkid nun vorsorglich Konsequenzen.

Kostenloser Umtausch in Premium-Modell

Betroffene Kundinnen und Kunden erhalten für ihren Minikid Core ein höherwertiges Ersatzmodell: den Minikid 4 Pro. Der Austausch ist für Verbraucher vollständig kostenlos.

©Jollyroom Der Rückruf betrifft nur den Minikid Core.

Rückruf wegen Abweichung von Sicherheitsanforderungen: Produkt: Autokindersitz

Marke: Axkid

Modell: Minikid Core

Artikelnummer: 10344224 (Arctic Mist Grey), 10299819 (Coastal Storm Black)

Betroffene Chargen: alle Chargen

So funktioniert der Austausch

Um den gratis Austausch durchzuführen, einfach die Website aufrufen und dort den Schritten zur Registrierung Ihres Kindersitzes folgen. Axkid übernimmt die komplette Abwicklung sowie den direkten Kontakt, der Händler Jollyroom ist nicht an diesem Prozess beteiligt. Falls der Minikid Core bereits weiterverkauft oder verschenkt wurde, dann bitte die neuen Besitzer über diese freiwillige Sicherheitsmaßnahme informieren.