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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Der Eingang des Landeskrankenhaus Villach.
Das Opfer von der Messerattacke wird heute, Dienstag, entlassen.
Villach
29/09/2026
Samstagnacht

Nach Messerstich in Villach: So geht es dem Opfer

Samstagabend wurde ein Mann Zufallsopfer einer Messerattacke in Villach. So geht es ihm aktuell.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Samstagnacht gab es einen großen Einsatz in der Villacher Innenstadt. Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt. Wie sich später herausstellte, war der 42-Jährige ein Zufallsopfer.

Schockmomente in Villach

Für einen großen Schock sorgte der Vorfall am 26. September, ein Vorfall in Villach. Mehrere Zeugen beobachteten die Messerattacke. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Tatort. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er kurze Zeit später von Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

Opfer wird heute entlassen

Durch die Messerattacke wurde der Mann verletzt und in das Krankenhaus in Villach eingeliefert. Nun die guten Nachrichten: Er wird heute. Dienstag, aus der stationären Betreuung entlassen, berichtet Unternehmenssprecherin der KABEG, Nathalie Trost auf Anfrage von 5 Minuten. Seitens der Polizei dauern die Ermittlungen noch an und es gibt aktuell noch keine neuen Details.

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