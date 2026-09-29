16-Jährigen schwer verletzt liegengelassen: Polizei bittet um Hinweise

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Matrei in Osttirol sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Bereits am Sonntag zwischen 3 und 3:20 Uhr wurde auf der Virgentalstraße im Bereich der Bushaltestelle beim Spar-Markt ein 16-jähriger Fußgänger von einem bisher unbekannten Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Fahrzeuglenker setzte Fahrt fort

Anstatt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten, entfernte sich die fahrende Person umgehend vom Unfallort. „Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol. Kurze Zeit nach dem Vorfall entdeckten zwei Passantinnen den schwer verletzten Jugendlichen und verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Polizei sucht Zeugen

Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum beteiligten Fahrzeug beziehungsweise dessen Lenker geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer 059133 / 7234 100 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 16:03 Uhr aktualisiert