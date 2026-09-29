WIFO-Chef will Pension mit 67: „Wäre reine Pensionskürzung“

Einmal mehr wird in Österreich über das Pensionsalter diskutiert. Grund dafür ist eine Aussage von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, der sich für eine Erhöhung ausgesprochen hat - und damit die Diskussionen wieder aufleben lässt.

Felbermayr hat dabei gewarnt, dass man bei Pensionen und Pflege untätig bleibe. Die Bevölkerung würde älter, demnach steige auch der Druck auf das Gesundheitssystem etwa – und der Druck auf die Pflegekosten. Darauf sei man in Österreich nicht ausreichend vorbereitet, so die Kritik des WIFO-Chefs, der in dem Zusammenhang meint, dass ein Aufschieben der Reform zur Erhöhung des Pensionsalters von 65 auf 67 Jahre die Lage nur verschärfen würde.

ÖGB: „Wer Pension mit 67 fordert, muss auch erklären…“

Kritik an der abermaligen Diskussion gibt es etwa vom Gewerkschaftsbund (ÖGB). Die Forderung würde an der Realität vieler Beschäftigter vorbeigehen. „Wer eine Pension mit 67 fordert, muss auch erklären, wie Menschen in Schichtarbeit, in der Pflege, in der Produktion oder auf Montage gesund bis zu diesem Alter arbeiten sollen“, so etwa ÖGB-Pensionsexpertin Anja Hafenscher. Und: „Ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter löst die aktuellen Probleme am Arbeitsmarkt auch nicht.“ Viele Arbeitnehmer würden das Regelpensionsalter schon heute nicht erreichen – entweder haben sie mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen oder verlieren schon davor ihren Arbeitsplatz. Für Hafenscher ist daher klar: „Statt das gesetzliche Pensionsantrittsalter weiter anzuheben, braucht es Arbeitsplätze, auf denen Menschen gesund bis zur Pension arbeiten können, sowie Unternehmen, die diese Menschen auch beschäftigen.“

PRO-GE sieht in Erhöhung des Antrittsalters Strafe

Auch die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) weist die Forderung entscheiden zurück. Durch eine Anhebung würde man nämlich jene Menschen bestrafen, „die jahrzehntelang unter oft körperlich belastenden Bedingungen gearbeitet haben“. PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder meint außerdem: „Wer behauptet, man müsse die Menschen künftig einfach länger arbeiten lassen, hat keine Ahnung von der Realität der Arbeitswelt.“ Für viele würde eine Erhöhung auf 67 Jahren nicht zwei Jahre mehr Beschäftigung sondern zwei Jahre mehr Arbeitslosigkeit bedeuten, ist er sich sicher und fordert die Einführung eines Bonus-Malus-Systems für Unternehmen.

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PVÖ: „Genau dort muss Politik ansetzen“

Ein solches fordert einmal mehr auch die Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreich (PVÖ), Birgit Gerstorfer. Sie fordert erst Jobs für Ältere. Erst dann könne man über ein höheres Antrittsalter reden, ist sie sich sicher. „Es reicht nicht, von Menschen zu verlangen, länger zu arbeiten. Sie müssen auch die Chance dazu bekommen“, so Gerstorfer. Entscheidend sei, ob die Menschen gesund bleiben, einen Arbeitsplatz haben und freiwillig länger arbeiten können. Gerstorfer abschließend: „Genau dort muss Politik ansetzen.“

AK sieht Pensionssystem als „stabiles System“

Die Arbeiterkammer spricht beim österreichischen Pensionssystem von einem „stabilen System“. das schlecht geredet werde. Wolfgang Panhölzl, Leiter der AK-Abteilung Sozialversicherung, dazu: „Österreich setzt auf einen fairen Pensionszugang für Schwerarbeiter sowie Langzeitversicherte und die Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters – dieser Weg hat sich bewährt.“ Auch eine Kopplung des Pensionsalters an die Lebenserwartung lehnt er ab, denn: „Die Lebenserwartung hängt stark von Einkommen und Beruf ab.“ Er ist sich dementsprechend sicher: „Für Menschen in körperlich belastenden Berufen, wie Bau oder Pflege, wäre ein höheres Antrittsalter eine reine Pensionskürzung. Diese Jobs sind so anstrengend, dass viele es gar nicht gesund bis zum Pensionsalter schaffen.“ Außerdem sei das Antrittsalter seit 2000 sowieso schon um rund vier Jahre gestiegen. Daher sieht die AK die Verantwortung auch eher bei den Betrieben und nicht den Arbeitnehmern.