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Bild auf 5min.at zeigt ein Wiener Schnitzel.
In allen Bundesländern wurde über das jeweils beste Schnitzel abgestimmt.
Österreich
29/09/2026
Falstaff-Voting

Voting: Wo es die besten Schnitzel in Österreich gibt

Alle Jahre wieder lässt das Gourmet-Magazin Falstaff über die besten Wiener Schnitzel des Landes abstimmen. Ihr habt jetzt entschieden, wo es in den jeweiligen Bundesländern die besten Schnitzel gibt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Das Wiener Schnitzel ist wohl eine der bekanntesten Speisen hierzulande, die weit über die Landesgrenzen hinaus gegessen wird – und beliebt ist. Das Magazin „Falstaff“ hat nun die Menschen wieder darüber abstimmen lassen, wo sie ihr Schnitzel am liebsten essen und wo für sie das perfekte Wiener Schnitzel gebacken und verkauft wird. Und diese Abstimmung wurde für jedes einzelne Bundesland durchgeführt, demnach gibt es in jedem Bundesland einen Sieger. In der folgenden Tabelle findet ihr die Sieger vom Burgenland bis nach Vorarlberg.

BundeslandSieger des VotingsOrt
WienPlachuttas Gasthaus zur Oper1. Bezirk
BurgenlandGreisslerei beim TaubenkobelSchützen am Gebirge
VorarlbergRomantik Hotel „Die Krone von Lech“Lech
SalzburgRestaurant Meissl & SchadnSalzburg
KärntenDer TschebullVillach
TirolWilder MannLans
NiederösterreichRestaurant LangerErlauf
SteiermarkWirtshaus Steirereck am PoguschTurnau
OberösterreichKeplingerwirtSt. Johann am Wimberg
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