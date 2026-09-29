Voting: Wo es die besten Schnitzel in Österreich gibt

Alle Jahre wieder lässt das Gourmet-Magazin Falstaff über die besten Wiener Schnitzel des Landes abstimmen. Ihr habt jetzt entschieden, wo es in den jeweiligen Bundesländern die besten Schnitzel gibt.

Das Wiener Schnitzel ist wohl eine der bekanntesten Speisen hierzulande, die weit über die Landesgrenzen hinaus gegessen wird – und beliebt ist. Das Magazin „Falstaff“ hat nun die Menschen wieder darüber abstimmen lassen, wo sie ihr Schnitzel am liebsten essen und wo für sie das perfekte Wiener Schnitzel gebacken und verkauft wird. Und diese Abstimmung wurde für jedes einzelne Bundesland durchgeführt, demnach gibt es in jedem Bundesland einen Sieger. In der folgenden Tabelle findet ihr die Sieger vom Burgenland bis nach Vorarlberg.