40.000 Euro in Gold: 40 Zufalls-Gewinner – und alle müssen sich melden

Vor etwas mehr als einer Woche wurden 40 Gewinne zufällig unter den mitspielenden Lotto-Tipps verlost. Bisher haben sich noch nicht alle gemeldet. Im Gegensatz zu sonst müssen das diesmal aber auch win2day-Teilnehmer machen.

Normalerweise ist es als win2day-Teilnehmer an Lotto-Ziehungen und dergleichen nicht notwendig, dass man sich bei den Lotterien meldet. Das Geld kommt entweder gleich oder bei größeren Gewinnen eben nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist direkt auf das hinterlegte Konto. Meldet man sich doch, profitiert man aber zumindest von der Möglichkeit des Hochgewinnbetreuers. Etwas anders ist das nun bei einem Sondergewinn, der anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Österreichischen Lotterien ausgespielt wurde, wie diese gegenüber 5 Minuten nun bestätigt. Aber alles auf Anfang. Um welchen Sondergewinn geht es eigentlich überhaupt?

40.000 Euro in Gold: Steirer wurden am häufigsten gezogen

Unter all jenen Tipps, die an zumindest einer Lotto-Ziehung zwischen dem 9. und dem 20. September mitgemacht haben – darunter auch der zweite Achtfachjackpot der Geschichte -, wurden 40 Mal 40.000 Euro in Gold verlost. Dazu wurden eben 40 zufällige Quittungsnummern gezogen. Welche das waren, erfahrt ihr unter anderem hier: 40.000 Euro in Gold: Diese 40 Lotto-Spieler haben jetzt gewonnen. Wir wissen mittlerweile auch, woher die Gewinner sind. Acht der Gewinne wurden etwa in der Steiermark erzielt, sechs in Oberösterreich und via win2day und fünf in Wien. Ganz besonders speziell: In jedem Bundesland wurde zumindest ein Gewinn erzielt. In der folgenden Tabelle findet ihr die Auflistung der Gewinner nach Spielart (win2day) oder Bundesland.

Spielart / Bundesland Gewinner Steiermark 8 win2day 6 Oberösterreich 6 Wien 5 Niederösterreich 4 Tirol 3 Burgenland 3 Salzburg 2 Kärnten 2 Vorarlberg 1

Lotto-Spieler wollen komplett anonym bleiben

Auf die Frage hin, wie viele der Gewinner sich bereits gemeldet haben, heißt es seitens der Lotterien, dass es noch nicht alle gewesen seien. Und: „Diejenigen, die sich gemeldet haben, haben aber um anonyme Behandlung ihrer Daten gebeten.“ Dazu zählte auch die Entscheidung, ob sie sich die 40.000 Euro lieber in Form von Gold oder in Form von Geld auszahlen lassen möchten – diese Entscheidungsmöglichkeit besteht nämlich, wie die Lotterien gegenüber 5 Minuten bereits vor über einer Woche erklärten.

Warum sich auch win2day-Teilnehmer melden müssen

Und genau wegen dieser Entscheidungsmöglichkeit – und weil es sich beim Sondergewinn eben eigentlich um Gold handelt – reicht es für Teilnehmer via win2day diesmal eben nicht, einfach auf das Geld zu warten. Die Abwicklung der Gewinnanforderungen erfolgt nämlich über das Kunden-Service-Center der Lotterien. Diese auf Nachfrage weiter: „Die gewünschte Variante ist vor der Auszahlung bekanntzugeben, damit die weitere Abwicklung erfolgen kann.“