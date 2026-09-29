Ab Oktober: Neues Gesetz löst Welle an Elektroschrott aus

Ab Donnerstag brauchen E-Mopeds eine Nummerntafel. Für viele Besitzer könnte das zum Problem werden: Fehlen die nötigen Zulassungsunterlagen, dürfen die Fahrzeuge nicht mehr genutzt werden und drohen im Elektroschrott zu landen.

Besonders betroffen sind günstige E-Mopeds aus China. Sie wurden bislang als Fahrräder verkauft und benötigen daher oft keine Genehmigungsunterlagen. Jetzt wird genau das zum Problem. Fehlen technische Dokumente, ist eine Zulassung meist unmöglich, warnt Jörg Ofner von der Kfz-Prüfstelle Steiermark im ORF.

Entsorger bereiten sich vor

Recyclingbetriebe rechnen bereits mit einer steigenden Zahl ausrangierter Fahrzeuge. Die gute Nachricht: Die Entsorgung der nicht zugelassenen Elektromopeds ist kostenlos. Laut den Betrieben sind ausreichend Kapazitäten vorhanden, um die Fahrzeuge zu übernehmen und wertvolle Rohstoffe wiederzuverwerten.

Helmpflicht ab Oktober

Jene E-Mopeds, die eine Zulassung erhalten, dürfen weiterhin auf die Straße. Für sie gelten ab 1. Oktober jedoch neue Regeln: Neben der Nummerntafel wird auch eine Helmpflicht eingeführt. Für viele Besitzer hat damit ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Was sich mit Oktober sonst noch so alles ändert, könnt ihr hier nachlesen: Neue Regeln ab Oktober 2026: Was sich in Österreich bald verändert.