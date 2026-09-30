Sonne und bis zu 27 Grad: Österreich erlebt warmen September-Abschluss

Hochdruckeinfluss bestimmt auch zur Wochenmitte das Wetter in Österreich. In alpinen Tälern und Becken sowie im Südwesten können sich in der Früh noch Nebelfelder halten. Abseits davon startet der letzte Septembertag bereits mit Sonnenschein. Besonders freundlich zeigt sich die Osthälfte. Dort bleibt der Himmel laut den Meteorologen der Geosphere Austria meist wolkenlos. Im Westen ziehen hingegen schon am Vormittag mehr Wolken durch, diese bleiben aber größtenteils harmlos. Regenschauer sind nur vereinzelt möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, im Nordosten kann er für einige Stunden auch lebhaft auffrischen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 4 und 13 Grad. Tagsüber werden 21 bis 27 Grad erreicht, wobei die höchsten Werte im Westen Österreichs erwartet werden.