„9 Plätze – 9 Schätze“: Diese Orte gehen heuer ins Rennen

Es ist wieder so weit: In der 13. Ausgabe des ORF-Erfolgsformats "9 Plätze - 9 Schätze" wird am 26. Oktober das schönste Fleckerl Österreichs gesucht. Jedes Bundesland schickt drei Orte ins Rennen.

In der großen Live-Hauptabendshow am 26. Oktober 2026 begeben sich Armin Assinger und Barbara Karlich auf die Reise zu den verborgenen Schätzen Österreichs. Jedes Bundesland schickt nach einer regionalen Vorauswahl seinen schönsten Ort ins Rennen. Welches Juwel am Ende das Rennen macht, entscheiden eine prominente Jury und das TV-Publikum. Durch den Abend begleiten die vertrauten Gesichter der neun „Bundesland heute“-Sendungen.

Vorauswahl startet: Die Suche nach den schönsten Orten Österreichs geht los

Jetzt mitstimmen: Ab heute, dem 30. September 2026, werden die 27 schönsten Orte Österreichs vorgestellt, und zwar im Fernsehen bei „Bundesland heute“, im Radio und online auf „bundesland.ORF.at“. Vom 2. bis 6. Oktober kann man dann abstimmen: Welcher Ort soll für dein Bundesland ins große Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ einziehen?

Am 8. 10. werden dann die jeweiligen Landessieger vorgestellt

Die insgesamt 27 faszinierenden Ausflugsziele werden präsentiert. Aber welcher Ort hat das Zeug zum Landessieger? Mitstimmen geht ganz einfach per Telefon oder SMS: Für den persönlichen Lieblingsplatz voten und ihn dann direkt ins Finale katapultieren. Wer die begehrten neun Finaltickets löst, wird feierlich am 8. Oktober enthüllt. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, gibt’s dann das ganz große Finale.

Diese „Schätze“ gehen 2026 für die Bundesländer ins Rennen BURGENLAND

Brücke von Andau

Pfarrkirche Mariasdorf

Oggauer Seeberg KÄRNTEN

Weg der Liebe

Bleistätter Moor

Griffner Schlossberg NIEDERÖSTERREICH

Kamptal

Kellergasse Mailberg

Rax-Seilbahn OBERÖSTERREICH

Hutterer Böden

Wolfsschlucht Bad Kreuzen

Pöstlingberg SALZBURG

Schafberggipfel

Friedenskirche Hochgründeck

Wasserfallweg Lofer STEIERMARK

Riegersburg

Stift St. Lambrecht

Talbachklamm TIROL

Fotschertal

Rifflsee im Pitztal

Festung Kufstein VORARLBERG

Alpe Klesenza

St. Corneli

Tilisuna WIEN

Türkenschanzpark

Gloriette

Schulgarten Kagran

Passend dazu wird das Buch „Die geheimen Juwele Österreich“ veröffentlicht

Bereits seit 2014 wird der schönste Fleck des Landes jährlich gekürt. Passend zur aktuellen Ausgabe bringt der Kral-Verlag am 8. Oktober auch das neue Buch zur Sendung heraus. Unter dem Titel „Die geheimen Juwele Österreichs“ dokumentiert der Bildband die Schatzsuche 2026 sowie die Landessieger des Vorjahres, veredelt mit lehrreichen Texten und beeindruckenden Fotografien. Mit etwas Glück kann man ein Exemplar kostenlos ergattern: Es werden zehn Ausgaben der Neuerscheinung verlost.

Das waren die bisherigen Siegerorte: 2014: Grüner See in Tragöß (Steiermark)

2015: Formarinsee und die Rote Wand (Vorarlberg)

2016: Kaisertal (Tirol)

2017: Körbersee (Vorarlberg)

2018: Schiederweiher (Oberösterreich)

2019: Lünersee (Vorarlberg)

2020: Strutz-Mühle (Steiermark)

2021: Wiegensee (Vorarlberg)

2022: Friedenskircherl am Stoderzinken (Steiermark)

2023: Burg Landskron (Kärnten)

2024: Gadaunerer Schlucht (Salzburg)

2025: Mariazellerbahn (Niederösterreich)

Gleich im Anschluss: Inspirierende Menschen aus den Bundesländern

Nach „9 Plätze – 9 Schätze“ zeigt ORF 2 die Sendung „Heimat großer Töchter und Söhne“. Darin werden neun inspirierende Menschen aus den einzelnen Bundesländern vorgestellt: Personen, die Außergewöhnliches leisten, aber in ganz Österreich noch kaum bekannt sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 07:44 Uhr aktualisiert