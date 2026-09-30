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auf dem bild von 5min.at sieht man einen schönen ort.
Welcher Ort wird 2026 das Rennen machen?
Österreich
30/09/2026
Schönstes "Fleckerl"

„9 Plätze – 9 Schätze“: Diese Orte gehen heuer ins Rennen

Es ist wieder so weit: In der 13. Ausgabe des ORF-Erfolgsformats "9 Plätze - 9 Schätze" wird am 26. Oktober das schönste Fleckerl Österreichs gesucht. Jedes Bundesland schickt drei Orte ins Rennen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
2 Minuten Lesezeit(337 Wörter)
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In der großen Live-Hauptabendshow am 26. Oktober 2026 begeben sich Armin Assinger und Barbara Karlich auf die Reise zu den verborgenen Schätzen Österreichs. Jedes Bundesland schickt nach einer regionalen Vorauswahl seinen schönsten Ort ins Rennen. Welches Juwel am Ende das Rennen macht, entscheiden eine prominente Jury und das TV-Publikum. Durch den Abend begleiten die vertrauten Gesichter der neun „Bundesland heute“-Sendungen.

Vorauswahl startet: Die Suche nach den schönsten Orten Österreichs geht los

Jetzt mitstimmen: Ab heute, dem 30. September 2026, werden die 27 schönsten Orte Österreichs vorgestellt, und zwar im Fernsehen bei „Bundesland heute“, im Radio und online auf „bundesland.ORF.at“. Vom 2. bis 6. Oktober kann man dann abstimmen: Welcher Ort soll für dein Bundesland ins große Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ einziehen?

Am 8. 10. werden dann die jeweiligen Landessieger vorgestellt

Die insgesamt 27 faszinierenden Ausflugsziele werden präsentiert. Aber welcher Ort hat das Zeug zum Landessieger? Mitstimmen geht ganz einfach per Telefon oder SMS: Für den persönlichen Lieblingsplatz voten und ihn dann direkt ins Finale katapultieren. Wer die begehrten neun Finaltickets löst, wird feierlich am 8. Oktober enthüllt. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, gibt’s dann das ganz große Finale.

Diese „Schätze“ gehen 2026 für die Bundesländer ins Rennen

BURGENLAND
Brücke von Andau
Pfarrkirche Mariasdorf
Oggauer Seeberg

KÄRNTEN
Weg der Liebe
Bleistätter Moor
Griffner Schlossberg

NIEDERÖSTERREICH
Kamptal
Kellergasse Mailberg
Rax-Seilbahn

OBERÖSTERREICH
Hutterer Böden
Wolfsschlucht Bad Kreuzen
Pöstlingberg

SALZBURG
Schafberggipfel
Friedenskirche Hochgründeck
Wasserfallweg Lofer

STEIERMARK
Riegersburg
Stift St. Lambrecht
Talbachklamm

TIROL
Fotschertal
Rifflsee im Pitztal
Festung Kufstein

VORARLBERG
Alpe Klesenza
St. Corneli
Tilisuna

WIEN
Türkenschanzpark
Gloriette
Schulgarten Kagran

Passend dazu wird das Buch „Die geheimen Juwele Österreich“ veröffentlicht

Bereits seit 2014 wird der schönste Fleck des Landes jährlich gekürt. Passend zur aktuellen Ausgabe bringt der Kral-Verlag am 8. Oktober auch das neue Buch zur Sendung heraus. Unter dem Titel „Die geheimen Juwele Österreichs“ dokumentiert der Bildband die Schatzsuche 2026 sowie die Landessieger des Vorjahres, veredelt mit lehrreichen Texten und beeindruckenden Fotografien. Mit etwas Glück kann man ein Exemplar kostenlos ergattern: Es werden zehn Ausgaben der Neuerscheinung verlost.

Das waren die bisherigen Siegerorte:

2014: Grüner See in Tragöß (Steiermark)
2015: Formarinsee und die Rote Wand (Vorarlberg)
2016: Kaisertal (Tirol)
2017: Körbersee (Vorarlberg)
2018: Schiederweiher (Oberösterreich)
2019: Lünersee (Vorarlberg)
2020: Strutz-Mühle (Steiermark)
2021: Wiegensee (Vorarlberg)
2022: Friedenskircherl am Stoderzinken (Steiermark)
2023: Burg Landskron (Kärnten)
2024: Gadaunerer Schlucht (Salzburg)
2025: Mariazellerbahn (Niederösterreich)

Gleich im Anschluss: Inspirierende Menschen aus den Bundesländern

Nach „9 Plätze – 9 Schätze“ zeigt ORF 2 die Sendung „Heimat großer Töchter und Söhne“. Darin werden neun inspirierende Menschen aus den einzelnen Bundesländern vorgestellt: Personen, die Außergewöhnliches leisten, aber in ganz Österreich noch kaum bekannt sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 07:44 Uhr aktualisiert
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