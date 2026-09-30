Schluss mit „Zetterlwirtschaft“: Diese Erleichterung kommt am 1. Oktober

Mit 1. Oktober starten die Erleichterungen bei der Belegerteilung. Neben der weiterhin bestehenden Möglichkeit, die Rechnung in Papierform mitzunehmen, können diese nun auch einfacher digital übermittelt werden Die Erleichterung beim digitalen Beleg darf allerdings nicht für Steuerbetrug ausgenutzt werden. Das Amt für Betrugsbekämpfung im Finanzministerium setzt daher in den ersten Wochen einen Kontrollschwerpunkt auf die korrekte digitale Belegvergabe.

Schwerpunktkontrollen des Amtes für Betrugsbekämpfung

Vor allem in bargeldintensiven Branchen wird es strenge Kontrollen geben. Wie wichtig diese sind, belegt der zu Jahresbeginn aufgedeckte Registrierkassenbetrug mit über 100 Beschuldigten und rund 100 Terabyte gesicherten Daten. Zudem appelliert das Finanzministerium an die Kundschaft, Belege stets mitzunehmen – ob digital oder auf Papier. Nur so ist garantiert, dass Steuern ordnungsgemäß abgeführt werde

Marterbauer: „Digitaler Beleg ist zeitgemäß“

Finanzminister Markus Marterbauer dazu: „Der digitale Beleg ist eine zeitgemäße Form der Rechnungsmitnahme, die gleichzeitig zu weniger Papierrechnungen führen wird. Aber wir verfolgen auch weiterhin eine klare Linie: Null Toleranz gegenüber Steuerbetrug an der Allgemeinheit. Der Kampf gegen Steuerbetrug ist ein Kampf für die Gerechtigkeit. Dazu tragen unter anderem bereits beschlossene verschiedene Maßnahmen im Bereich der Betrugsbekämpfung sowie die nun geplante Aufstockung der Betrugsbekämpfungsteams bei. Jede und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, den überwiegenden Teil der Steuerehrlichen zu unterstützen, indem man seine Rechnungsbelege mitnimmt, egal ob digital oder aus Papier. Denn nur die Mitnahme der Rechnung garantiert, dass der geleistete Steuerbetrag auch richtig ankommt.“

Jährlich etwa 1.500 km auf Kassenbons gedruckt

In Österreich werden täglich schätzungsweise rund 1.500 Kilometer Kassenbons gedruckt – auf das ganze Jahr hochgerechnet entspricht das der Fläche der Stadt Steyr. Um den Papierverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen, setzt man nun auf Erleichterungen beim digitalen Beleg. Laut Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) stellt der digitale Beleg eine seit Langem geforderte Entlastung für Betriebe dar. Er vereinfache den Arbeitsalltag, beende die unnötige Zettelwirtschaft und nutze die Chancen der Digitalisierung für eine moderne, praxistaugliche Wirtschaft.