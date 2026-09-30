Erkältungswelle im Altweibersommer: Viermal so viel Krankenstände

Mitten im berühmten "Altweibersommer" sind derzeit erstaunlich viele Menschen erkältet. Alleine in Oberösterreich hat sich die Anzahl der Krankenstände seit Anfang August vervierfacht.

Durch den Schulbeginn und das kühlere Wetter verbringen viele Menschen wieder mehr Zeit gemeinsam in geschlossenen Räumen, sei es in Klassenzimmern, Büros oder bei Veranstaltungen. Wie die Präsidentin der Österreichischen Hausärzte, Angelika Reitböck, gegenüber dem ORF betont, begünstigt dieser enge Kontakt die Ausbreitung von Erkältungsviren. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt die Ärztin, auch bei milden Temperaturen regelmäßig stoßzulüften.

Husten, Schnupfen, Grippale Infekte

Hauptgründe für derart viele grippale Infekte sind laut Reitböck unter anderem der Schulstart sowie der enge Kontakt in Innenräumen. Obwohl es tagsüber mit über 20 Grad noch vergleichsweise warm ist, klagen aktuell viele Menschen über klassische Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen und Halsschmerzen, die Wartezimmer füllen sich.

Fast viermal so viele Krankenstände

Dass die Infektionszahlen aktuell spürbar steigen, belegen Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): Während Anfang August in Oberösterreich noch etwa 2.200 Personen wegen grippaler Infekte krankgemeldet waren, lag diese Zahl vergangene Woche bereits bei rund 8.600. Das ist eine Vervierfachung innerhalb kurzer Zeit. Ein weiterer Faktor sind die ausgeprägten Temperaturschwankungen im Tagesverlauf. Reitböck weist darauf hin, dass sich viele Menschen morgens und abends nicht warm genug kleiden. Zwar verursacht Kälte nicht direkt eine Erkältung, sie kann jedoch die körpereigene Abwehr schwächen und somit Ansteckungen begünstigen.

Auf ausreichend Schlaf achten

Neben viel Flüssigkeit raten Mediziner vor allem zu ausreichend Schlaf. Auf intensive sportliche Belastungen wie etwa Tempoläufe sollte während der Erkrankung zwingend verzichtet werden. So zeigt sich: Während das Wetter draußen noch spätsommerlich ist, hat in den Arztpraxen die Erkältungswelle längst begonnen. Ein einfacher Infekt stellt übrigens nicht ausschließlich eine Belastung dar, er regt auch das Immunsystem an und fördert die Bildung von Antikörpern.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 08:43 Uhr aktualisiert