Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay
auf dem bild von 5min.at sieht man ein kreuzfahrtschiff.
Die Konflikte im Nahen Osten beeinträchtigen unsere Urlaubsplanungen.
Österreich
30/09/2026
Konflikte

Urlaub: So wirkt sich die Nahost-Krise auf deine Kreuzfahrt aus

Kreuzfahrten werden teurer: Wegen der Krisen im Nahen Osten müssen Reedereien Routen ändern, Schiffe umleiten und teureren Treibstoff kaufen. Statt Schnäppchen drohen Urlaubern 2026/27 höhere Preise.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Krise statt Cruising: Die aktuelle Sicherheitslage hat den Kreuzfahrtverkehr in der Region
nahezu zum Erliegen gebracht. Reedereien wie TUI Cruises, AIDA und MSC mussten
Schiffe aus dem Persischen Golf abziehen und geplante Orient-Reisen umorganisieren.

Treibstoffkosten explodieren

Der Konflikt hat die Ölpreise zeitweise auf bis zu 100 Dollar pro Barrel steigen lassen.
Gleichzeitig verursachen die Umwege höheren Treibstoffverbrauch und zusätzliche
Betriebskosten. Auch die Prämien für Versicherungen in Krisengebieten haben kräftig
angezogen.

Kurzfristige Schnäppchen

Viele Schiffe wurden bereits ins Mittelmeer und nach Nordeuropa verlegt. Günstige Angebote
findet man jedoch meist nur als kurzfristige Last-Minute-Schnäppchen. Für Urlauber
bedeutet das: Wer für 2026/27 eine Kreuzfahrt plant, muss oft tiefer in die Tasche greifen

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at