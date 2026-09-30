Urlaub: So wirkt sich die Nahost-Krise auf deine Kreuzfahrt aus
Kreuzfahrten werden teurer: Wegen der Krisen im Nahen Osten müssen Reedereien Routen ändern, Schiffe umleiten und teureren Treibstoff kaufen. Statt Schnäppchen drohen Urlaubern 2026/27 höhere Preise.
Krise statt Cruising: Die aktuelle Sicherheitslage hat den Kreuzfahrtverkehr in der Region
nahezu zum Erliegen gebracht. Reedereien wie TUI Cruises, AIDA und MSC mussten
Schiffe aus dem Persischen Golf abziehen und geplante Orient-Reisen umorganisieren.
Treibstoffkosten explodieren
Der Konflikt hat die Ölpreise zeitweise auf bis zu 100 Dollar pro Barrel steigen lassen.
Gleichzeitig verursachen die Umwege höheren Treibstoffverbrauch und zusätzliche
Betriebskosten. Auch die Prämien für Versicherungen in Krisengebieten haben kräftig
angezogen.
Kurzfristige Schnäppchen
Viele Schiffe wurden bereits ins Mittelmeer und nach Nordeuropa verlegt. Günstige Angebote
findet man jedoch meist nur als kurzfristige Last-Minute-Schnäppchen. Für Urlauber
bedeutet das: Wer für 2026/27 eine Kreuzfahrt plant, muss oft tiefer in die Tasche greifen