Diese drei Bäuerinnen waren mit Norbert Totschnig beim Agrarministerrat in Brüssel

2026 steht weltweit im Zeichen der Bäuerinnen. Passend zum UN-Jahr hat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) die Kampagne „Bäuerinnen im Fokus – Hof und Land in Frauenhand“ ins Leben gerufen. Sie rückt das Engagement, das Wissen und die vielfältigen Lebenswelten der Frauen in der österreichischen Landwirtschaft ins Zentrum.

Zuvor gab’s ein Gewinnspiel

Welches Foto fängt den Alltag auf dem Hof am besten ein? Im Rahmen der Kampagne konnten Bäuerinnen genau diese Momente einreichen. Als Hauptpreis winkte eine Reise nach Brüssel. Drei Gewinnerinnen aus Tirol, Kärnten und dem Burgenland begleiteten Landwirtschaftsminister Totschnig nun zwei Tage lang zum EU-Agrarrat und blickten hinter die Kulissen der europäischen Politik.

„Gute Agrarpolitik entsteht nicht am Schreibtisch, sondern im direkten Austausch mit den Menschen, die tagtäglich Verantwortung auf unseren Betrieben tragen. Gerade deshalb gehört die Stimme der Bäuerinnen dorthin, wo über die Zukunft unserer Landwirtschaft entschieden wird. Mit der Reise nach Brüssel bringen wir ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven direkt auf die europäische Ebene. Denn Bäuerinnen gestalten unsere Landwirtschaft, unsere Regionen und unsere Zukunft. Wer starke ländliche Räume will, muss Frauen auch in politischen Entscheidungsprozessen eine starke Stimme geben.“ Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP)

Zwei Tage hinter die Kulissen blicken

Die drei Gewinnerinnen erlebten die Beratungen des Agrarministerrats hautnah und lernten die Arbeit der europäischen Institutionen kennen. Neben einem Treffen mit EU-Agrarkommissar Christophe Hansen und Vertretern der EU-Kommission stand auch ein Austausch mit dem EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber über die Zukunft der Landwirtschaft auf dem Programm.

Mehr als jeder dritte Hof in Österreich von einer Frau geführt

Frauen prägen die österreichische Landwirtschaft entscheidend: Mehr als ein Drittel aller Höfe (rund 36.000 Betriebe) wird weiblich geführt. In Oberösterreich und Salzburg liegt der Frauenanteil an der Spitze sogar bei 42 Prozent. Ob als Betriebsleiterinnen, Unternehmerinnen oder Trendsetterinnen: Bäuerinnen treiben Innovationen voran, erschließen neue Geschäftsfelder und sichern mit kreativen Ideen zusätzliche Einkommensquellen für die Höfe.