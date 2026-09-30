Aus für E-Mopeds: Wie es ab morgen mit Foodora-Bestellungen weitergeht

Ab dem 1. Oktober dürfen die Auslieferer von foodora, Lieferando und Co. nicht mehr auf E-Mopeds fahren. Stattdessen müssen sie die Bestellungen auf E-Bikes oder Fahrrädern ausliefern.

Welche Auswirkungen die Umstellung auf E-Bikes und Fahrräder auf die Dauer der Abwicklungen haben wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Welche Auswirkungen die Umstellung auf E-Bikes und Fahrräder auf die Dauer der Abwicklungen haben wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Aufgrund der ab morgen in Österreich geltenden neuen gesetzlichen Regelungen für E-Mopeds (5 Minuten hat berichtet) stellt der Bestell-und Lieferservice foodora seine Zustellflotte komplett auf Fahrräder und E-Bikes um. E-Mopeds werden offiziell aus dem Betrieb genommen und sind ab dem 1. Oktober nicht mehr in der foodora-Flotte zugelassen. Damit werden die Rider bei der Auslieferung womöglich etwas Zeit verlieren.

Tausende Zuliefer-Fahrzeuge praktisch „wertlos“

Damit greift in Österreich eine neue Klassifizierung für E-Mopeds: Sie gelten künftig als zweirädrige Kleinkrafträder und unterliegen damit einer Pflicht zur Zulassung, Haftpflichtversicherung, Prüfplakette sowie Führerscheinpflicht. Zudem ist die Nutzung auf Radwegen ab diesem Zeitpunkt untersagt. Nach Einschätzung des ÖAMTC kommt diese gesetzliche Verschärfung für tausende bestehende Fahrzeuge einem Verbot gleich, da es für viele betroffene Modelle derzeit an einer praktikablen Zulassungsmöglichkeit fehlt.

Nutzung von E-Mopeds kann zur Kündigung führen

Die Nutzung von E-Mopeds stellt einen Vertragsverstoß dar und kann zur Beendigung der Zusammenarbeit führen, heißt es von foodora am Mittwoch. Über alle geltenden Vorgaben werden Rider regelmäßig informiert. Bereits seit Juni 2026 bereitet der Auslieferdienst seine Rider auf die bevorstehenden Änderungen vor. Ergänzend zu E-Mails und Newslettern boten sommerliche Roadshows in ganz Österreich Raum für persönliche Beratung zu Gesetzesschritten, Fahrzeugwechsel-Angeboten und individuellen Fragen, heißt es. Die Begleitmaßnahmen zeigen demnach auch bereits Wirkung: Laut einer Oxford-Economics-Studie stimmen 71 Prozent der Rider zu, dass foodora genug für ihre Sicherheit tue.

Mehrere Millionen für Umstieg auf Fahrräder und E-Bikes

Damit der Umstieg auf Fahrräder und E-Bikes für die Rider einfach klappt, nimmt foodora viel Geld in die Hand: Bis 2027 investiert das Unternehmen mehrere Millionen Euro. Ein wichtiger Teil davon ist die Partnerschaft mit der Firma Cycle, die Räder speziell für Lieferflotten vermietet. Über diese Zusammenarbeit bekommen Rider Fahrräder und E-Bikes besonders günstig, inklusive Reparatur- und Wartungsservice, erklärt das Unternehmen. Zusätzlich beteiligt sich foodora an einer Initiative des Verkehrsministeriums (BMIMI) für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Absolvieren Rider das angebotene Verkehrssicherheitstraining, belohnt foodora die Teilnahme mit einer Prämie von 50 Euro.

„Wir haben uns frühzeitig auf die neuen Vorgaben vorbereitet und unsere Rider über mehrere Monate hinweg bei der Umstellung begleitet. Neben klarer Information war uns wichtig, auch konkrete Lösungen für den Wechsel auf Fahrräder und E-Bikes zur Verfügung zu stellen.“ Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich

Zusteller sind regulär angestellt oder als freie Dienstnehmer tätig

Das Arbeitsmodell von foodora unterscheidet sich von anderen Anbietern in Österreich. Alle Zustellerinnen und Zusteller sind entweder regulär angestellt oder als freie Dienstnehmer nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) tätig. Mit rein selbstständigen Freelancern (nach dem GSVG) arbeitet das Unternehmen nicht. Durch dieses Modell sind auch freie Dienstnehmer voll sozialversichert: Sie haben eine Unfall-, Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung sowie ab dem vierten Krankheitstag Anspruch auf Krankengeld.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 12:46 Uhr aktualisiert