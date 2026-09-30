Neue Marke bei Lidl: Was sich jetzt in allen Geschäften ändert

Ein ganzes Sortiment wird beim Diskonter Lidl in Österreich künftig unter einer neuen Marke gebündelt. Dabei handelt es sich um Produkte für Hunde und Katzen. Die neue Marke? "Max & Mila's World".

Mit "Max & Mila's World" führt der Diskonter in einer neuen Marke alle Produkte für Hund und Katze zusammen.

Mit "Max & Mila's World" führt der Diskonter in einer neuen Marke alle Produkte für Hund und Katze zusammen.

Mit dem Launch der neuen Marke führt man das bisherige Tierbedarf-Sortiment beim Diskonter erstmals in einer einheitlichen Markenwelt zusammen und schafft damit auch direkt mehr Orientierung, wie man versichert. Zusätzlich dazu möchte man mit dem Schritt auch mehr Transparenz und Wiedererkennbarkeit für Kunden schaffen. „Ziel ist es, die Produktauswahl zu vereinfachen und gleichzeitig das Vertrauen in die Marke zu stärken“, heißt es seitens Lidl Österreich in einer Aussendung.

„Damit erleichtern wir unseren Kunden…“

Und Martin Alles, Chief Customer Officer bei Lidl Österreich, ist sich sicher: „Mit Max & Mila’s World schaffen wir erstmals eine einheitliche Markenwelt für unser gesamtes Hunde- und Katzensortiment. Damit erleichtern wir unseren Kunden die Orientierung am Regal und machen die unterschiedlichen Qualitätsstufen innerhalb unseres Sortiments auf einen Blick verständlich.“

©Lidl / KI-bearbeitet So soll die neue Markenlinie bei Lidl aussehen.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neue Marke bei Lidl in drei Qualitätsstufen unterteilt

Bei Lidl versichert man außerdem, dass hinter „Max & Mila’s World“ eine „zu 100 Prozent vollständige und gesunde Ernährung ohne künstliche Farbstoffe und Zucker“ stecken würde. Die drei Qualitätsstufen, die man mit der neuen Marke nun ebenfalls einführt, ziehen sich durch das gesamte Sortiment und sind unterteilt in Basic, Advanced Care und Gourmet. Erkennbar sind sie durch die farbliche Kennzeichnung auf den Verpackungen und das einheitliche Design.