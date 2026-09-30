Neue Marke bei Lidl: Was sich jetzt in allen Geschäften ändert
Ein ganzes Sortiment wird beim Diskonter Lidl in Österreich künftig unter einer neuen Marke gebündelt. Dabei handelt es sich um Produkte für Hunde und Katzen. Die neue Marke? "Max & Mila's World".
Mit dem Launch der neuen Marke führt man das bisherige Tierbedarf-Sortiment beim Diskonter erstmals in einer einheitlichen Markenwelt zusammen und schafft damit auch direkt mehr Orientierung, wie man versichert. Zusätzlich dazu möchte man mit dem Schritt auch mehr Transparenz und Wiedererkennbarkeit für Kunden schaffen. „Ziel ist es, die Produktauswahl zu vereinfachen und gleichzeitig das Vertrauen in die Marke zu stärken“, heißt es seitens Lidl Österreich in einer Aussendung.
„Damit erleichtern wir unseren Kunden…“
Und Martin Alles, Chief Customer Officer bei Lidl Österreich, ist sich sicher: „Mit Max & Mila’s World schaffen wir erstmals eine einheitliche Markenwelt für unser gesamtes Hunde- und Katzensortiment. Damit erleichtern wir unseren Kunden die Orientierung am Regal und machen die unterschiedlichen Qualitätsstufen innerhalb unseres Sortiments auf einen Blick verständlich.“
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Neue Marke bei Lidl in drei Qualitätsstufen unterteilt
Bei Lidl versichert man außerdem, dass hinter „Max & Mila’s World“ eine „zu 100 Prozent vollständige und gesunde Ernährung ohne künstliche Farbstoffe und Zucker“ stecken würde. Die drei Qualitätsstufen, die man mit der neuen Marke nun ebenfalls einführt, ziehen sich durch das gesamte Sortiment und sind unterteilt in Basic, Advanced Care und Gourmet. Erkennbar sind sie durch die farbliche Kennzeichnung auf den Verpackungen und das einheitliche Design.
Laut Lidl: Die drei Qualitätsstufen im Überblick
- Basic: Produkte für den täglichen Bedarf mit ausgewogenen Inhaltsstoffen und tiergerechter Qualität
- Advanced Care: richtet sich an Tierhalter mit erweiterten Ansprüchen; höherer Nährwert, getrocknetes Fleisch als Hauptzutat sowie auf unterschiedliche Lebensphasen und individuelle Bedürfnisse abgestimmte Rezepte
- Gourmet: besonders hoher Qualitätsanspruch mit Frischfleisch als Hauptzutat und ausgewählten Inhaltsstoffen