Krankenstand-Welle: Zehntausende Österreicher vom Herbst erwischt

Ein heißer Sommer ist vorbei, zahlreiche Kaltfronten haben die Temperaturen mittlerweile auf "normale" Herbst-Werte gebracht. Damit einhergehend steigen auch die Krankenstands-Zahlen wieder an.

Ein Sommer mit Rekordwerten von über 41 Grad liegt hinter uns. Kaum vorzustellen war in dieser Zeit wohl, bald wieder kühlere Temperaturen zu haben und dabei auch krank zu werden. Nun ist es aber so weit, die Grade sind auf ein fast schon herbstliches Niveau abgesunken und haben etwa in der Vorwoche (Kalenderwoche 39) für stark steigende Krankheitszahlen bei den ÖGK-Versicherten gesorgt.

So viele Menschen waren in der Vorwoche krank gemeldet

48.250 Menschen hierzulande waren in der Vorwoche mit einem grippalen Infekt krank geschrieben, 604 mit der Grippe. Im Vergleich zur Woche davor sind die Zahlen hier regelrecht explodiert. Da waren es noch „nur“ etwas mehr als 30.000 grippale Infekte und 425 Influenza-Fälle. Im Vergleich mit der selben Woche im Vorjahr schneidet dieses Jahr aber deutlich besser und mit weniger Krankenständen in dem Zeitraum ab.

Steigender Trend bei Krankenstandszahlen

Seitens der ÖGK heißt es dazu gegenüber 5 Minuten: „Bei den Krankenstandszahlen ist österreichweit tatsächlich ein steigender Trend zu beobachten. Zurückzuführen ist das auf die typischen herbstlichen Erkältungen und Schnupfen.“ In der folgenden Tabelle findet ihr noch die Anzahl der grippalen Infekte und Influenza-Fälle, die schließlich bei ÖGK-Versicherten in der Vorwoche (Kalenderwoche 39) auch zu Krankmeldungen geführt haben, aufgeteilt auf die Bundesländer.