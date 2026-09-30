Ab Oktober: 275-Euro-Prämie und mehr Gehalt für diese Österreicher

Knapp 250.000 Menschen sind in Österreich vom Kollektivvertrag für den Tourismus und die Gastronomie betroffen. Ab Oktober bekommen sie nun mehr Geld. Wir wissen alles.

Es waren wahrlich keine einfachen Verhandlungen, die dieses Jahr im Tourismus und in der Gastronomie geführt wurden. Einige Verhandlungsrunden sind ergebnislos über die Bühne gegangen, kurz ging der Glaube an einen Abschluss bei vielen hierzulande wohl endgültig verloren. Doch im August war es dann doch noch so weit: Ein neuer Kollektivvertrag für den Tourismus und die Gastronomie wurde beschlossen – und so ganz zufrieden war damit wohl niemand, wie auch die Aussage der Gewerkschafterin, vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzenden des vida-Fachbereichs Tourismus, Eva Eberhart, zeigt:

„Das ist kein Triumpf und das behauptet auch niemand. Aber es ist der Beweis, dass sich Standhalten auszahlt. Wer beim ersten Ultimatum unterschreibt, bekommt weniger. Wir haben das Ultimatum nicht akzeptiert, wir haben den ganzen Sommer durchgehalten – und wir haben das Schlimmste verhindert: einen Abschluss weit unter der Teuerung und ganz ohne Einmalzahlung.“ Eva Eberhart, vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzende des vida-Fachbereichs Tourismus

Lehrlinge und Lohngruppe 5 profitieren von Nachbesserungen

Was aber bedeutet der Abschluss nun konkret für die Beschäftigten? Im Schnitt gibt es ab Oktober 2026 um 3,02 Prozent mehr Lohn. Besonders profitieren Lehrlinge und Betroffene aus der niedrigsten Lohngruppe 5 von den Nachbesserungen. So bekommen etwa Lehrlinge um 3,44 Prozent mehr, Beschäftigte der untersten und größten Lohngruppe bekommen 3,48 Prozent mehr aufs Konto. Wie die Gewerkschaft vida auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt betrifft das rund 7.000 Lehrlinge und knapp 130.000 Beschäftigte in der Lohngruppe 5.

Fixe Prämie kommt bei vielen Beschäftigen auch an

Zusätzlich zur Lohnerhöhung bekommt ein Großteil der Beschäftigten auch eine fixe Prämie in Höhe von 275 Euro ausbezahlt. Und: „Arbeitgeber haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine freiwillige steuerfreie Prämie von insgesamt bis zu 500 Euro auszuzahlen“, so die Gewerkschaft vida.