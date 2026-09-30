Mit 63 Jahren verstorben: Ex-Ministerin verliert Kampf gegen Krebs

Die Krebserkrankung hat die Ex-Gesundheitsministerin, Andrea Kdolsky, vor rund drei Jahren öffentlich gemacht. Damit wollte sie anderen Menschen Mut machen. Nun ist sie an der Krankheit am Mittwoch, 30. September 2026, verstorben und hat den jahrelangen Kampf dagegen verloren. Sie ist nur 63 Jahre alt geworden.

Die politische Laufbahn der Andrea Kdolsky

Kdolsky wurde in Wien geboren und hat Medizin studiert. Bevor sie ab Jänner 2007 bis Dezember 2008 ÖVP-Gesundheitsministerin unter Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Vizekanzler Wilhelm Molterer (ÖVP) wurde, war sie Fachärztin für Anästhesie im Wiener AKH. Politisch aktiv war sie übrigens bereits während ihres Studiums – etwa in der Österreichischen Medizinerunion. Im Mai 2023 sollte sie schließlich komplett aus der Volkspartei austreten, nachdem diese in Niederösterreich eine Koalition mit der FPÖ eingegangen sind.