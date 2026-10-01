Bis zu 26 Grad: Österreich startet sonnig und warm in den Oktober

Der Oktober startet in Österreich mit viel Sonnenschein und ungewöhnlich milden Temperaturen. Bei bis zu 26 Grad bleibt es vielerorts freundlich, nur im Westen sind erste Regenschauer möglich.

Der erste Oktobertag bringt in weiten Teilen Österreichs noch einmal viel Sonnenschein. In inneralpinen Tälern und im Süden startet der Donnerstag regional mit Frühnebel. Dieser löst sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria meist rasch auf. In Osttirol und Kärnten kann sich der Nebel allerdings länger halten. Danach zeigt sich vielerorts die Sonne. Besonders in der Osthälfte ist der Himmel zunächst häufig sogar wolkenlos. Anders sieht es ganz im Westen aus: Dort ziehen bereits am Vormittag einige Wolken auf, am Nachmittag sind erste lokale Regenschauer möglich. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig. Im Osten kann er tagsüber aus Südost bis Süd zeitweise lebhaft auffrischen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 3 und 14 Grad. Am Nachmittag werden milde 20 bis 26 Grad erreicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 05:57 Uhr aktualisiert