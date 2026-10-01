Amazon, Temu und Co.: So wirkt sich die neue Paketsteuer auf deine Bestellung aus

Die Paketsteuer greift: Jede Bestellung auf Amazon kostet ab dem heutigen 1. Oktober 2026 um 2,40 Euro mehr. Diesen Aufpreis zahlt die Kundschaft. Bei Temu sind es gleich 3 Euro.

Online-Shopping wird in Österreich teurer: Mit Stichtag 1. Oktober greift eine neue Steuer für Versandriesen ab 100 Millionen Euro Umsatz. Da Konzerne wie Amazon die Abgabe von 2 Euro netto, was inklusive Umsatzsteuer 2,40 Euro entspricht, an die Konsumenten weiterreichen, steigen die Endpreise für zahlreiche Bestellungen.

Plattformen, die von der Steuer betroffen sind

Betroffen von der neuen Regelung sind nur große Versandhändler sowie Online-Marktplätze. Laut Handelsverband fällt dieser Schwellenwert auf schätzungsweise 16 Unternehmen. Dazu gehören neben reinen E-Commerce-Plattformen wie Temu, AliExpress, Zalando und Shein auch Händler mit starkem Online-Geschäft wie MediaMarkt, Ikea und XXXLutz.

Grundsätzlich steht es Unternehmen frei, ob sie für Steuer selbst aufkommen oder nicht

Grundsätzlich richtet sich die Steuer nicht direkt die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern an jene Versandhändler, Plattformen und elektronischen Marktplätze, deren Umsätze im vorangegangenen Wirtschaftsjahr die Grenze von 100 Millionen Euro überschritten haben. Alternativ können die Firmen die Steuer aber auch pro Bestellung entrichten, wie das beispielsweise Amazon bereits macht.

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Wird Bestellung in mehreren separaten Paketen geliefert, könnte Anschlag mehrmals anfallen

Pro Paket oder Bestellung fallen 2,00 Euro netto an. Je nach Mehrwertsteuersatz zahlen Kundinnen und Kunden meist 2,40 Euro (bei 20 Prozent USt.) bzw. 2,20 Euro bei Büchern (10 Prozent USt.). Wie die Verrechnung erfolgt, liegt im Ermessen des Händlers: Werden beispielsweise vier Produkte aus einer Bestellung in vier separaten Paketen geliefert, kann der Aufschlag je nach Anbieter einmalig oder für jedes Paket einzeln berechnet werden.

Bei Temu gelten die Regeln nur bei unter 150 Euro Bestellwert

Mehreren Recherche-Erkenntnissen zufolge greift Temu gemeinsam mit seinen Logistikpartnern auf ein Netz von Lagern zurück, darunter deutsche oder osteuropäische Standorte, um mit Lagern innerhalb der EU Zusatzgebühren zu umgehen. Detaillierte offizielle Informationen zu seiner Logistikinfrastruktur gibt der Konzern allerdings kaum preis. Für Sendungen unter 150 Euro müssen die Plattformen zusätzlich einen Pauschalzoll von 3 Euro pro Warengruppe abführen. Bestellt man also beispielsweise zwei T-Shirts in verschiedenen Größen, fallen 6 Euro Aufpreis an.

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Die Steuer betrifft allerdings nicht alle Händler

Die Steuerregelung findet jedoch nicht auf sämtliche Sendungen Anwendung. Insbesondere der private Güterverkauf über Online-Plattformen wie Willhaben oder Vinted bleibt von der neuen Abgabe ausgenommen.